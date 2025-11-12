Rosa Icela pide a maestros seguir la ruta del diálogo

Tras el anuncio de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), de iniciar movilizaciones el 13 y 14 de noviembre en el país, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, llamó a la organización magisterial a mantener los canales del diálogo “y que se respeten los derechos de la ciudadanía y el derecho de las niñas y niños a no interrumpir sus estudios”.

“Como Gobierno hemos atendido las legítimas demandas del magisterio, pero rechazamos cualquier manifestación o amenaza con tintes políticos que socaven la tranquilidad de la población y desvirtúe la lucha por una mejor educación”, escribió a través de un comunicado.

Rodríguez Velázquez llamó al magisterio “a evitar afectaciones a miles de personas. Estamos convencidos de que, por encima de todo, se encuentra la educación y el bienestar de los estudiantes”.

Ante las movilizaciones que incluyen el bloqueo al Congreso de la Unión, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Palacio Nacional y accesos a la capital del país, la secretaria de Gobernación recapituló las reuniones que ha tenido el Gobierno federal con el magisterio, así como las medidas que se han emprendido en la presente administración para atender sus demandas.

El Tip: El paro de labores de la CNTE de mayo pasado dejó a 1.2 millones de niños sin clases, en 20 mil escuelas de diversos estados.

“Y en el caso de la Sección 22, de Oaxaca, también se han destinado cientos de millones de pesos para apoyar basificaciones, retribuir a jubilados, adquirir uniformes para los estudiantes y mobiliario escolar, así como equipos de cómputo”, agregó.

Rosa Icela Rodríguez también recordó que, desde la Secretaría de Gobernación, se ha dialogado con el magisterio por medio de más de 22 mesas de trabajo, incluso “la propia Presidenta Claudia Sheinbaum se ha reunido con los liderazgos del movimiento en más de 10 ocasiones en este último año”.

También explicó que como resultado de esos encuentros se les aumentó 10 por ciento el salario en mayo pasado, lo cual definió como “el mayor incremento otorgado en los últimos años”.