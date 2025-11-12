Vallas en Palacio son para ‘proteger vidas’, tras protestas violentas, argumenta Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum argumentó que las vallas que se extendieron en el Zócalo de la Ciudad de México es una medida para “proteger vidas” ante la previsión que grupos de choque pudieran participar en las protestas que se esperan a finales de esta semana y que esto genere violencia.

Desde este martes, policías capitalinos instalaron vallas de más de dos metros de altura que blindan no sólo al palacio sino también la Catedral y otros edificios.

Claudia Sheinbaum recordó lo ocurrido en protestas anteriores, como la del 2 de octubre, en donde algunas personas quemaron negocios e incluso a policías que fueron desplegados para contener la protesta.

“Recientemente vieron estos bloques negros, no necesariamente son de las manifestaciones, sino que se insertan en las manifestaciones y utilizan queman. Utilizan distintos artefactos para quemar”, dijo Claudia Sheinbaum esta mañana en Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum mencionó que la responsabilidad como gobierno es la que cuidar al Palacio como monumento histórico que representa y esto se realiza desde años atrás.

“Se ponen desde hace mucho tiempo a partir de que aparecen estos grupos que utilizan artefactos peligrosos y fuego. Entonces, ese es el objetivo, proteger la vida de las personas. Es mejor que haya una valla cuando se sabe que va a venir o hay una probabilidad muy alta de que vengan estos grupos, sean promovidos por quienes se manifiestan o que lleguen infiltrados a provocar. Entonces, es mejor así y proteger la vida de las personas. Ese es el objetivo”, dijo Claudia Sheinbaum.

