Fútil comité

La buena, nos comentan, sería que por fin se instaló el Comité de Ética de la Cámara de Diputados. Se trata de una vía a través de la cual se podrán presentar denuncias contra legisladores que denigran el cargo. La mala, nos cuentan quienes conocen de asuntos legislativos, es que se corre el riesgo de que esta nueva instancia tenga poca importancia y su aporte para mejorar la calidad legislativa sea superficial. Lo anterior porque quien la encabeza, el morenista Jaime Humberto Pérez Bernabé, ya se apuró a decir que el comité “no es la Santa Inquisición” y que no impone sanciones. También que cuando se presente alguna denuncia lo que se hará será dialogar con el acusado e invitarlo a reflexionar. La instalación del Comité se reactivó a partir de varios escándalos, entre ellos el de Cuauhtémoc Blanco jugando pádel a la misma hora en que legislaba por vía remota o el del bailongo con la Santanera. Por lo pronto, habrá que esperar a ver cómo actúa el Comité, bueno, si es que algún día actúa.