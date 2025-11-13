Gobierno cuestiona movilizaciones y justifica el vallado

Ante la movilización que retomará la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la Presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó los motivos, al asegurar que se ha mantenido el diálogo con el sector magisterial, al cual, además, acusó ya estar cerca de la ideología de derecha en México.

Para este jueves, los maestros disidentes alistan una protesta en Palacio Nacional para insistir en que la Federación responda a sus exigencias. Durante la conferencia de prensa, la mandataria afirmó que la Secretaría de Gobernación (Segob) continúa con acercamientos, particularmente con la Sección XXII de Oaxaca.

El Dato: La mandataria subrayó que el Gobierno respeta el derecho a la libre manifestación y aclaró que el blindaje no responde a las inconformidades de los distintos sectores sociales.

“No vemos qué necesidad hay de venir a Palacio Nacional, no tiene que ver con que no hay diálogo, están abiertas las puertas, se va a Oaxaca incluso a trabajar con ellos. Entonces, no vemos por qué ahora resulta que dos días antes, que se está llamando a una manifestación, casualmente se van a manifestar. Parece como que son muy radicales, pero en realidad se juntan con la derecha”, declaró.

Además, recordó que, con el paro que realizaron en mayo de este año, consiguieron basificaciones y aumento salarial.

La Presidenta argumentó que el envallado que se extendió en el Zócalo de la Ciudad de México es una medida para “proteger vidas” ante la previsión de que grupos de choque pudieran participar en las protestas que se esperan a finales de esta semana y que esto genere violencia.

Desde este martes, policías capitalinos instalaron vallas de más de dos metros de altura que blindan no sólo al recinto, sino también la Catedral y otros edificios. La mandataria recordó lo ocurrido en protestas anteriores, como la del 2 de octubre, donde algunas personas quemaron negocios e incluso a policías que fueron desplegados para contener la protesta.

“Recientemente vieron estos bloques negros, que no necesariamente son de las manifestaciones, sino que se insertan y utilizan, queman, utilizan distintos artefactos para quemar”, dijo.

Mencionó que la responsabilidad como Gobierno es cuidar al Palacio como el monumento histórico que representa, lo cual se realiza desde años atrás.

“Se ponen desde hace mucho tiempo a partir de que aparecen estos grupos que utilizan artefactos peligrosos y fuego. Entonces, ese es el objetivo, proteger la vida de las personas. Es mejor que haya una valla cuando se sabe que va a venir o hay una probabilidad muy alta de que vengan estos grupos, sean promovidos por quienes se manifiestan o que lleguen infiltrados a provocar”, dijo.

También cuestionó la protesta convocada por Generación Z, en la que los asistentes protestarán contra el Gobierno para exigir justicia y seguridad. Señaló que hay quienes impulsan la movilización y ya no corresponden al grupo etario que pertenece a este grupo.

“Y ahora que se está planteando la manifestación del sábado, nada más que haya información: quién convoca, cómo se convoca, quiénes van a asistir, quiénes ya reivindicaron. Fox ya reivindicó que va a venir a la marcha. No es muy de la Generación Z, ¿verdad? Los priistas en la Cámara de Diputados ya lo reivindicaron. En fin, un montón de personas que no son necesariamente… ni ‘chavorrucos llegan”, acusó la Presidenta.

Adán Augusto denuncia acarreo de “ultraderecha”

› Por Tania Gómez

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, el morenista Adán Augusto López, así como los coordinadores parlamentarios del PAN y PRI, Ricardo Anaya y Alejandro Moreno, se manifestaron por que la movilización de jóvenes de la “Generación Z” programada para el próximo sábado se lleve a cabo de manera pacífica.

Adán Augusto López Hernández hizo referencia a que la convocatoria ha sido emitida por los empresarios Claudio X. González y Ricardo Salinas Pliego.

El Dato: EL SENADOR Adán Augusto respaldó la colocación de vallas en Palacio Nacional y rechazó la posibilidad de infiltrar a provocadores.

“Yo espero que los que van a manifestarse, más allá del motivo que tengan y de que estén siendo organizados por Claudio X. González, por Ricardo Salinas y por quienes ahora se dicen de ultraderecha, que ni siquiera son de ultraderecha verdaderamente (...) haya una manifestación pacífica”, señaló.

El morenista insinuó que en dicha movilización habrá “acarreados”, al asegurar que “están mandando camiones a los pueblos a invitar a la gente a que venga a pasar el día en la Ciudad de México, que aprovechen para comprar y que marchen a partir de las 10 de la mañana”.

Por separado, Ricardo Anaya, coordinador de Acción Nacional en el Senado, pidió al Gobierno que “en lugar de estar investigando quién está detrás de la marcha de la Generación Z”, trabajen en favor de los jóvenes. Consideró que la marcha es genuina y llamó a no tener miedo.

“Qué bueno que los jóvenes se organicen, que salgan a la calle, y al Gobierno lo que yo le diría es que ya no tengan miedo de los jóvenes. En lugar de andar investigando quién está detrás de la marcha, mejor que investiguen qué pueden hacer por los jóvenes, que estén atentos a la marcha, que los escuchen y que atiendan sus demandas legítimas”, dijo.

Al respecto, Alejandro Moreno, coordinador de los senadores del PRI, lamentó que se busque coartar y limitar el derecho a la manifestación.

“Convocamos a que sean marchas pacíficas, de protesta, pero nadie las puede limitar. Ahora las quieren coartar, las quieren investigar, quieren tener información, perseguir. No, ése es el Estado autoritario, es el Estado represor, es el paso a la dictadura y no lo podemos permitir”, manifestó.

CNTE, firme en plantón, acusa incumplimiento

› Por Yulia Bonilla

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acusó que el Gobierno Federal no ha cumplido totalmente los compromisos que hizo con el magisterio en atención a sus demandas y que ahora intenta criminalizar la movilización que se retomará este jueves y viernes en la capital y otros puntos del país.

El Dato: La CNTE descartó algún plantón en el Zócalo y se deslindó de todo acto de confrontación durante la marcha de la Generación Z, prevista para el 15 de noviembre.

“Rechazamos cualquier intento de descalificar, minimizar o criminalizar la protesta social y sindical. Las afirmaciones vertidas son inexactas y buscan confundir a la sociedad, presentando una falsa imagen de diálogo, cumplimento y avance. Gobernar implica escuchar y solucionar las demandas legítimas del pueblo, no silenciar su voz”, señalaron los docentes.

La CNTE aseguró que ha habido dilación por parte de la federación para atender en tiempo y forma lo acordado en las anteriores negociaciones, sobre todo, lo relativo a la abrogación a la Ley del ISSSTE de 2007, garantizar las jubilaciones por años de servicio, el regreso al régimen solidario de las pensiones con montos justos, entre otras.

En el caso de la Sección XXII de Oaxaca, aseguraron que no se han entregado las computadoras a más de 11 mil escuelas primarias y de bachillerato, aun cuando esto fue un acuerdo establecido desde el año pasado con las autoridades federales, en particular con la Secretaría de Educación Pública.

También acusaron de que no se han entregado en su totalidad los uniformes escolares y no hay garantías para lo realicen en el próximo año. Asimismo, señalaron que el mobiliario escolar entregado fue “simbólico” porque únicamente se dieron paquetes de 30 sillas a escuelas con más de mil alumnos.

Durante la conferencia de prensa de ayer, la Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la Secretaría de Gobernación continúa con acercamientos, particularmente con la Sección XXII de Oaxaca y cuestionó los motivos de la movilización magisterial, al asegurar que se ha mantenido el diálogo con el sector.

La mandataria recordó que con el paro que realizaron en mayo, los miembros de esa organización consiguieron basificaciones y aumento salarial.

Ayer, los maestros de la CNTE dijeron que llegarían al primer cuadro del Centro Histórico de la Ciudad de México desde las primeras horas de este jueves, en su intento por protestar frente a Palacio Nacional e informaron la instalación de un plantón en la Cámara de Diputados para insistir a la federación que responda a sus demandas en los términos en los que ellos plantean.

En el marco del paro de 48 horas que acordó el gremio magisterial, la convocatoria a los docentes indica que el arribo deberá ser a las 04:00 horas en las inmediaciones de la Catedral Metropolitana, para que a las 5:00 de la mañana comiencen el mitin alrededor de Palacio Nacional, que, como medida preventiva, se encuentra rodeado de vallas desde el martes pasado.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación planea, a las 09:00 horas de hoy, marchar rumbo a la Cámara de Diputados, donde instalarán su campamento y, el viernes 14 de noviembre, planean tomar la caseta de salida a Cuernavaca para liberar el paso a los automovilistas, al tiempo que mantendrán el plantón en San Lázaro hasta que sus demandas sean resueltas a cabalidad.

Anoche, la Secretaría de Gobernación hizo un llamado a los maestros a no provocar afectaciones a miles de personas con la toma del Congreso de la Unión, el Palacio Nacional, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y distintos puntos carreteros.

En un videomensaje, la secretaria de esta dependencia, Rosa Icela Rodríguez afirmó que se han atendido las demandas, pero “rechazamos cualquier manifestación o amenaza con tintes políticos que socaven la tranquilidad de la población y desvirtúe la lucha por una mejor educación”.

Tras negociaciones, cañeros desbloquean

› Por Yulia Bonilla

Sin llegar a un acuerdo pero con el convenio de entablar diálogo para solucionar sus demandas, productores cañeros retiraron el bloqueo que mantuvieron por alrededor de 30 horas en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

En medio del bloqueo que mantenían, los productores consiguieron entrar a una reunión con el subsecretario Leonel Cota Montaño, con quien se acordó una mesa de trabajo para el miércoles 19 de noviembre, en donde la meta será alcanzar un plan para rescatar al sector, para lo cual la exigencia principal es que se incremente en 300 pesos el apoyo por tonelada de caña.

La minuta suscrita por ambas partes establece que la reunión de la próxima semana se realizará por la tarde y durante ésta se trazará la atención a pequeños productores por medio de apoyos, según explicó Ruperto Ruiz, uno de los representantes de los inconformes.

Explicó que la prioridad serán quienes trabajan menores hectáreas, menos de cinco hasta ahora; sin embargo, buscarán que se consideren mayores extensiones de terreno.

Sobre los apoyos económicos, dijo que se analizará una propuesta para plantearla ante la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.

Otro punto establecido es que se trabajará en un sistema de créditos con tasas de interés al 8.5 por ciento, a través de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), y que tendrán como tope 1.3 millones de pesos. Además pedirán que los apoyos sean directos.

Asimismo, se consiguió que entre las valoraciones que hará el Gobierno esté el de frenar la importación de azúcar, así como trabajar en otros procesamientos para el azúcar hacia otros productos.

¿A qué organización pertenecen los productores?

Los productores cañeros que mantuvieron el bloqueo pertenecen a organizaciones como la Unidad Cañera Democrática y el Movimiento Rural Nueve de Septiembre, y arribaron desde distintos estados productores de caña como Veracruz, Tabasco, Morelos, Puebla, San Luis Potosí, Nayarit, Sinaloa, Chiapas y Oaxaca.

Su protesta se centró en la demanda de un incremento de 300 pesos por tonelada de caña, ante las pérdidas económicas que aseguran haber sufrido por la caída de precios y la competencia derivada de la importación de azúcar y edulcorantes.

Durante el cierre de calles y acceso a la Sader, los manifestantes exigieron un plan de rescate nacional para el sector, debido a que el precio de la caña se ha reducido significativamente en la última zafra y la rentabilidad de los pequeños productores está en riesgo. La protesta se prolongó por más de 30 horas hasta que lograron ingresar a una reunión con el subsecretario Leonel Cota Montaño.

En esa reunión se firmó una minuta en la que, aunque no se garantizó el aumento inmediato del apoyo, sí se acordó instalar una mesa de trabajo el próximo 19 de noviembre para diseñar un plan integral que contemple la recuperación de los ingresos de los productores.

De acuerdo con lo planteado, esta mesa buscará definir medidas para atender de manera prioritaria a quienes posean menos de cinco hectáreas, sin descartar que se amplíe el apoyo a quienes cuenten con superficies mayores.

El encuentro también abrió la puerta para analizar mecanismos de financiamiento a través de créditos refaccionarios o de avío con tasas preferenciales, y la posibilidad de impulsar la producción de derivados del azúcar como etanol, melaza y otros productos con valor agregado.

Además, la Sader se comprometió a revisar las condiciones de importación de azúcar y evaluar un decreto para restringir el ingreso de producto extranjero que afecta los precios nacionales.