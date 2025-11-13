Ni Independencia ni Revolución en Uruapan

Nos recuerdan que el Desfile del 20 de Noviembre, que no ocurrirá este año en Uruapan, no es el primer acto conmemorativo trascendente que se pierde aquel municipio michoacano. Ayer, la nueva alcaldesa, Grecia Quiroz, dispuso que no hay condiciones para unirse a la celebración nacional, ni de seguridad, ni de ánimo. Apenas hace 12 días su esposo, quien era el alcalde, fue asesinado en otra celebración, el Festival de las Velas, pero, también apenas, poco más de un mes atrás, el fallecido edil Carlos Manzo anunciaba que Uruapan estaba en alerta roja, por lo que no habría ni Grito ni Desfile de Independencia. “Ante la agresión de un grupo de delincuentes a nuestra policía municipal, en estos momentos declaro la cancelación de las fiestas patrias”, dijo entonces. Lo más importante, nos dicen, no es cuándo los uruapenses volverán a ver desfiles y cabalgatas patrias en sus calles, sino cuándo éstas volverán a ser espacios seguros.