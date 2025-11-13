“No se entiende” protesta, si hay diálogo

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró el cuestionamiento a los motivos que llevaron a que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) volviera a movilizarse nuevamente en la capital del país, al comentar que “no se entiende”; además, aseguró que no se cuentan con los recursos para atender algunas de las demandas que plantean como la derogación de la Ley del ISSSTE.

Con motivo de la protesta que encabezó el magisterio disidente desde las primeras horas de este jueves, la mandataria comentó que el diálogo para escuchar sus planteamientos no se ha cerrado, pero a pesar de ello buscan acercarse, consideró, por medio de movilizaciones violentas.

“No se entiende ¿Cómo, si hay una mesa de diálogo abierta, se está trabajando en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, en otros estados, quieren utilizar la violencia para llegar a Palacio Nacional?, si está en la mesa de diálogo, si se ha atendido muchísimas de las demandas que tienen. Se ha planteado, en el caso de la Ley del ISSSTE, que ellos piden la derogación, distintas opciones, que seguimos trabajando en ellas, porque el recurso no está disponible para poder hacer esta derogación, pero se hizo el Fondo de Pensiones para el Bienestar y se está trabajando en otras opciones”, cuestionó.

Sin embargo, la mandataria comentó que ya se evalúan otras acciones para atender esta demanda.

“¿Por qué esta forma de manifestarse aquí? Que ‘porque se requiere la derogación del ISSSTE’; bueno, ya dijimos: No hay suficientes recursos, vamos a sentarnos a ver qué otras opciones para las pensiones de los maestros. Entonces hay una mesa de diálogo permanente, abierta, en los estados. Entonces, no se entiende, la verdad. ¿O qué interés haya?, pues no sé”, dijo.

Asimismo, mencionó que, desde la Federación, se ha respondido con otras medidas como la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, así como descartar imposiciones por la reforma educativa y que habrá consultas para replantear el sistema de carrera profesional de las y los maestros.

Cuestionó que la marcha de este 13 de noviembre se realice con cercanía a la convocada por Generación Z para quejarse del gobierno y la inseguridad.

“O sea, vean quién está convocando, cómo se construyó la convocatoria. Porque incluso los jóvenes que tenían las cuentas de Generación Z se deslindaron de la manifestación. Repito, puede haber jóvenes que vieron en las redes pueden tener alguna demanda, pero que sepan cómo se construyó la convocatoria”, señaló.

