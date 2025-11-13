Piden no soltar a Duarte

Y fue la organización Propuesta Cívica la que ayer expresó su “profunda preocupación” por la posible liberación anticipada del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. La organización sostuvo que durante el periodo del exmandatario, actualmente preso, 16 periodistas fueron asesinados y tres más fueron víctimas de desaparición, convirtiendo en su momento al estado en la región del mundo más peligrosa para el ejercicio del periodismo. La organización recordó que Duarte de Ochoa enfrenta también una denuncia ante la Corte Penal Internacional por su posible participación en la comisión de desapariciones forzadas en el estado. Nos cuentan que Sara Mendiola, quien encabeza la agrupación, ha señalado que una eventual liberación representaría una afrenta a todas las víctimas y planteó que en la audiencia del próximo 19 de noviembre no sólo se valore la conducta carcelaria, sino el impacto de sus crímenes. Pendientes.

TE RECOMENDAMOS: Impulsamos una reforma curricular para que los contenidos sean acordes a tus necesidades