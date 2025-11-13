PT celebra fallo de la Corte y afirma que ningún poder económico está por encima de la ley

Las Diputadas y los Diputados Federales del Partido del Trabajo (PT) celebraron la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que dicen “marcó un fallo histórico al determinar que el empresario Ricardo Salinas Pliego deberá pagar lo que corresponde a la Nación por concepto de impuestos, mismos que pretendía que le fueran condonados”.

Este acto, dice el PT reafirma que en México la justicia fiscal debe aplicarse sin privilegios ni excepciones, sin importar el poder económico de quien intenté evadirla.

Para las legisladoras y los legisladores federales petistas, este es un avance “contundente y un mensaje claro al pueblo de México: no habrá espacio para la impunidad, ni para los privilegios de quienes por años buscaron influir en instituciones para evitar cumplir sus responsabilidades tributarias”.

La resolución de la Corte, advierten, refrenda que el interés público y el respeto a la ley están por encima de presiones particulares.

“Consideramos que esta decisión viene a poner fin a un entramado de complicidades enquistadas durante décadas en el antiguo Poder Judicial, donde los grandes intereses económicos encontraban refugio para dilatar, evadir o suspender procesos fiscales. Hoy se demuestra que la transformación del país también implica desmontar estructuras que permitían la injusticia para unos y la carga desigual para otros”, dijo el PT.

Las y los diputados federales del PT dijeron confiar en que el Poder Judicial continuará resolviendo con perspectiva de justicia social, privilegiando el bienestar colectivo sobre los intereses de quienes buscan mantener viejos privilegios.

“Esta resolución debe convertirse en referencia de un nuevo momento en la vida pública: uno en el que el Estado haga valer la ley con firmeza y congruencia”.

Finalmente, señalaron que al empresario no le funcionó su estrategia de presión mediática en México ni sus viajes al extranjero buscando complicidad internacional para evitar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

“La verdad jurídica prevaleció por encima de campañas de manipulación, de victimización y de intentos de influir en organismos externos. Hoy gana el pueblo de México, gana la justicia y gana la legalidad”.

MSL