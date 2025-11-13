SEP afirma que 90% de escuelas en el país desarrollaron sus actividades pese a paro de la CNTE

SEP afirma que 90% de escuelas en el país desarrollaron sus actividades de manera normal este jueves.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informa que, con base en los reportes de las autoridades educativas estatales, el 90 por ciento de las escuelas del país desarrollaron sus actividades de manera normal durante el paro de 48 horas convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

De acuerdo con la información recibida, de los 202 mil 188 planteles de Educación Básica a nivel nacional, 20 mil 377 escuelas suspendieron actividades en los estados de Oaxaca, Zacatecas, Chiapas, Michoacán, Baja California, Guerrero y Ciudad de México, lo que representa 10.08 por ciento del total del Sistema Educativo Nacional (SEN).

La incidencia mayor sin clases se concentró en los estados de Oaxaca y Chiapas. En Oaxaca 10 mil 726 escuelas suspendieron labores, equivalente al 81.62 por ciento del total estatal. En Chiapas, se reportaron 6 mil 856 planteles sin actividades, lo que representa el 36.92 por ciento del sistema educativo estatal.

En Zacatecas, la suspensión alcanzó mil 903 centros educativos, cifra que corresponde al 43 por ciento de las escuelas de la entidad. En el resto de las entidades con participación en el paro, las afectaciones fueron menores. Michoacán registró 515 escuelas sin actividades; Baja California, 76; Guerrero, 254; y la Ciudad de México, 47 planteles.

La SEP refrenda su compromiso con el derecho de niñas, niños, adolescentes y jóvenes a una educación pública continua, por lo que mantiene su disposición al diálogo permanente con el magisterio para avanzar en soluciones que fortalezcan el sistema educativo nacional.

