Y volvieron a las andadas

Y hablando de inconsistencias de diputados, ayer hubo quien trajo a colación aquel día en el que fueron obligados a tomarse en serio su trabajo y apersonarse en las sesiones legislativas. Y es que de eso no ha pasado ni un mes pero resulta, nos comentan, que ya se volvieron a relajar. Sólo esperaron un par de semanas mientras se olvidaban los reiterados escándalos que han protagonizado por temas de ausentismo. El caso es que varios diputados y diputadas celebraron ayer el retorno a las sesiones virtuales, para discutir una reforma para que las instituciones bancarias o comerciales no emitan tarjetas de débito o crédito a quienes no las hayan solicitado. Al final aprobaron por unanimidad la reforma. Sin embargo, la sesión, nos cuentan, arrancó con un pleno semivacío, ya que nuevamente la mayoría optó por no acudir. Por cierto que la próxima sesión se llevará a cabo ¡hasta dentro de una semana! Uf.

