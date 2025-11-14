Entrega Delfina Gómez trenes de pavimentación en Edomex, para rehabilitar vialidades

Delfina Gómez y la SICT entregan maquinaria para reforzar la repavimentación en municipios del Edomex.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, entregó este lunes diez Trenes de Pavimentación como parte del Plan Integral de la Zona Oriente, durante un enlace en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La entrega inicial benefició a Ixtapaluca, uno de los primeros tres municipios considerados en esta fase.

Al inicio de la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que estos equipos forman parte de un programa federal para mejorar la conectividad y agilizar reparaciones en vialidades urbanas y carreteras.

TE RECOMENDAMOS: Desde Champotón Sheinbaum encabeza arranque del Plan Campeche que contempla inversión de mil 238 mdp

#ENVIVO | Plan Integral del Oriente del Estado de México. Entrega de Trenes de Pavimentación a Municipios. #ElPoderDeServir #PlanOrienteEdoMex https://t.co/4uB3jbg4qG — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) November 14, 2025

Posteriormente, mediante el enlace, la gobernadora del Estado de México detalló que la inversión destinada a los 10 trenes de repavimentación asciende a 50 mil millones de pesos e incluye la capacitación de 150 personas, “15 por municipio para manejar este tipo de maquinaria”, afirmó.

Adelantó que la siguiente entrega se realizará el 10 de diciembre e incluirá a Valle de Chalco, Chimalhuacán, Tlalnepantla y Chalco.

El titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva Medina, explicó que la distribución del equipo se realizará en tres fases, una ya concluida, la de este lunes y otra prevista para diciembre.

Durante el banderazo de salida, subrayó que estos trenes forman parte del plan federal para modernizar vialidades en una de las zonas más transitadas del país.

A nivel nacional, la SICT destina 1,885 millones de pesos para adquirir 152 nuevos equipos, incluidos 30 trenes de pavimentación, además de 1,247 millones en maquinaria complementaria y 638 millones en mezcla asfáltica y mano de obra.

Los equipos serán distribuidos en 16 estados, entre ellos Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Jalisco, Veracruz y el propio Estado de México. El programa contribuirá a rehabilitar 40 mil 500 kilómetros de carreteras federales.

Al retomar la palabra, Gómez afirmó que estos trabajos representan “muchos beneficios para nuestras comunidades” y reconoció el apoyo del Gobierno federal. Añadió que la maquinaria permitirá mejorar calles y carreteras en una región “que por mucho tiempo estuvo olvidada”.

Finalmente, la gobernadora refrendó su compromiso de colaborar con la administración federal “de la mano, en beneficio y justicia de nuestros pueblos”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am