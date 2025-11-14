Sheinbaum reafirma su apoyo a Uruapan; señala que marcha de ‘Generación Z’ es convocada por oposición

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que en temas de seguridad y necesidades sobre el Plan Michoacán por la Paz y la Justica “lo importante es mantenernos cerca y apoyarles”.

En su conferencia de prensa, la Presidenta Claudia Sheinbaum destacó que México es un país donde la libertad de expresión existe, y afirmó que las personas se pueden manifestar, esto en relación a la marcha que convoca el movimiento nombrado “Generación Z”.

Además, la Presidenta Claudia Sheinbaum se dirigió a los jóvenes que planean asistir a la marcha, al decir que ésta es organizada por la oposición, y llamó a investigar sobre quienes organizan este evento que se realizará el día sábado, partiendo desde el Ángel de la Independencia.

La Presidenta Claudia Sheinbaum recordó que mandos de la Defensa y SSPC estuvieron primero en Morelia “ahí se reunieron con algunos presidentes municipales, empresarios, personas de la sociedad y después fueron a Uruapan, ahí se reunieron con la presidenta municipal y también con empresarios de Uruapan y se tomaron una serie de acuerdos y sobre todo lo importante es mantener los distintos operativos que están en este momento en el estado en Michoacán.”

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que ante temas de violencia en algunos estados del país, la presencia es importante y estar en contacto permanente “cada 15 días se va a estar en contacto, que ellos vengan o que vayan el propio secretario o los secretarios a Uruapan, en particular, pero particularmente a Uruapan, ellos manifestaron una serie de puntos que pues que ya en su momento se podrían platicar”.

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que “de todas maneras es importante nuestro apoyo, tienen todo nuestro apoyo tanto en temas de seguridad como en temas de las necesidades de Uruapan y de todos los municipios de Michoacán, como parte del plan Michoacán por la paz y la justicia. Entonces vamos a seguir presentes de los otros temas que ella planteó (la ahora alcaldesa de Uruapan)”.

Sobre la manifestación de mañana, la Presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que México es un país libre “estamos de acuerdo en la libertad de manifestación se puede manifestar y todos aquellos que lo quieran hacer siempre. Buscamos que sea de manera pacífica que no haya actos de violencia y el día de ayer Pues el compañero Miguel Elorza presentó una investigación muy profunda de cómo fue la convocatoria de esta marcha que vale la pena pues para todos aquellos que van a asistir, pues que conozcan cómo fue que se fue generando esta convocatoria en las redes sociales”.

Y concluyó diciendo: “Pues fue la oposición quien levantó mucho esta marcha el PRI y el PAN y personalidades vinculadas con ellos con lo que fue la Marea Rosa. En fin, entonces sí es muy importante que se conozca cómo fue la convocatoria para que todos aquellos que quieran venir”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR