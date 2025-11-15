Accidentes de tránsito, 5.a causa de muertes en México: 46 al día

Carambola entre 10 vehículos y 2 tráileres en la carretera Bicentenario deja 12 lesionados en Toluca, Edomex, el pasado 29 de agosto.

En México los accidentes se han convertido en la quinta causa de muerte a nivel nacional, con 39 mil 919 defunciones, superando a los homicidios (33 mil 550) y a las enfermedades respiratorias (37 mil 283), según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De este total de percances, más de 17 mil personas fallecen al año en siniestros viales, es decir, 46 mexicanos mueren al día, mientras que el número de lesionados triplica esa cifra.

El Dato: El Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico se celebra anualmente el tercer domingo de noviembre desde 2005, fue establecido por la ONU.

En el marco del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico, el médico urgenciólogo, Damián Castillo, señaló que los accidentes de tránsito en México son un problema que afecta a miles de personas cada año y que, en la recta final del año, estos se vuelven más comunes.

“Aunque muchos se consideran inevitables, en realidad, la mayoría pueden prevenirse si se siguen reglas básicas de seguridad vial. Por esta razón, es importante conocer las causas, consecuencias y acciones para reducir este tipo de incidentes”, afirmó el especialista.

Además, acotó que un accidente de tránsito se refiere a cualquier hecho que involucre uno o más vehículos y que ocurra en las vías públicas.

Puede ser una colisión entre autos, de un atropello, de un choque con un objeto fijo o incluso de una volcadura: “ciertamente, todos estos eventos pueden causar daños materiales, lesiones o incluso la pérdida de vidas humanas”.

350 mil accidentes de tránsito anuales se registran en México

El médico especialista indicó que muchos de los accidentes viales terminan con personas heridas o incluso fallecidas y que los lugares donde más pasan son: Ciudad de México (CDMX), Jalisco, Nuevo León y Estado de Méxi-

co (Edomex).

Según el reporte de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi-CDMX), en el primer trimestre de 2025 se registraron 18 mil 932 reportes de incidentes viales, que representan una disminución del 8.3 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2024.

El especialista dijo que en México, durante lo que va de 2025, los accidentes más frecuentes son los que se dan por colisiones con objetos fijos: “Este tipo de accidente ocurre cuando un vehículo impacta contra un objeto inmóvi. Según datos del primer bimestre de 2025, las colisiones con objetos fijos representaron el 33 por ciento de los accidentes registrados en Irapuato”.

Otro tipo de accidente es el que se da por virajes bruscos. “Los virajes inesperados o mal ejecutados son una causa común de accidentes. En el mismo periodo, el 35 por ciento de los accidentes en Irapuato fueron provocados por maniobras de viraje brusco”.

Asimismo, el tercer lugar lo ocupan los accidentes con motocicletas. “Las motocicletas son vulnerables en el tráfico, y los accidentes que las involucran suelen ser graves. En el primer trimestre de 2025, los motociclistas representaron el porcentaje más alto de personas fallecidas en el sitio de ocurrencia del hecho de tránsito en la CDMX, con un 48.6 por ciento”.

A lo anterior le siguen atropellamientos que, aunque no se dispone de cifras específicas para 2025, el riesgo de atropellar a peatones sigue siendo alto debido a la falta de respeto a las señales de tránsito y la distracción de los conductores, luego accidentes por consumo de alcohol.

“El consumo de alcohol al volante es una de las principales causas de accidentes. En 2023, se registraron 381 mil 048 siniestros de tránsito a nivel nacional, de los cuales el 8 por ciento estuvieron relacionados con el consumo de alcohol. Esto equivale a aproximadamente 47 incidentes diarios asociados al consumo de bebidas alcohólicas”, dijo el especialista.

El agente de seguros Rodrigo Betanzos dijo que el Estado de México, durante el primer trimestre de 2025, registró 215 muertes por accidentes viales, siendo el municipio de Toluca el de mayor incidencia; Jalisco, reportó 383 muertes por accidentes viales, ubicándose como la segunda entidad con mayor número de decesos en el país.

En el reporte de la Semovi CDMX, las vías de acceso controlado tenían una tasa más baja de hechos mortales.

Aunque los datos más recientes se centran en zonas urbanas y suburbanas, en carreteras fuera de la ciudad también existe un riesgo elevado, a veces por falta de señalización, joyas de vía, o alta velocidad.

A nivel de impacto económico, los gastos por atención médica, traslado, pérdida de productividad, daños materiales y seguros se suman.

La estrategia de seguridad vial nacional reconoce que los siniestros viales son una carga para el sistema de salud y para las familias y generan detenciones, cierres de vía, desvíos, congestionan el tránsito y afectan la calidad de vida urbana. Además, minan la confianza de los ciudadanos en la seguridad de las calles.