Cuándo entran los Frentes Fríos 14 y 15 a México y en qué estados prevén hasta -15 grados

Los frentes fríos 14 y 15 provocarán heladas, lluvias y fuertes vientos en varios estados; autoridades llaman a extremar precauciones.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), ha emitido una alerta nacional ante la llegada de los Frentes Fríos número 14 y 15, sistemas que traerán consigo un drástico descenso de las temperaturas, heladas severas y la posibilidad de caída de nieve y aguanieve en el norte del país.

El Frente Frío número 14 es el responsable del ambiente gélido que se siente actualmente en gran parte del territorio. Este sistema ingresó a México durante la noche del jueves 13 y madrugada del viernes 14 de noviembre. Su masa de aire polar se ha extendido rápidamente, siendo la causa de los vientos fuertes que se sienten con intensidad este sábado 15 de noviembre.

¿En donde se sentirán temperaturas de hasta -15 °C?

​El pronóstico más crítico se centra en los estados del norte, donde las temperaturas podrían descender hasta niveles peligrosos.

De acuerdo con los modelos meteorológicos del SMN, se esperan mínimas de -15 a -10 grados Celsius con heladas en las sierras de tres entidades federativas clave:

​Chihuahua

​Durango

​Baja California

​En estas regiones, las autoridades de Protección Civil ya han activado protocolos de emergencia para asistir a la población más vulnerable y asegurar la infraestructura básica.

Frente Frío 15, un Refuerzo Polar Inminente

​La preocupación se extiende con la próxima entrada del Frente Frío número 15, el cual se espera que ingrese al país por el noroeste y norte al inicio de la próxima semana, aproximadamente a partir del lunes 17 de noviembre.

​Este Frente Frío 15 actuará como un reforzador polar, manteniendo y en algunos casos intensificando las condiciones invernales. El sistema garantizará que las temperaturas bajo cero y el ambiente gélido persistan en los estados del norte donde se pronostican las mínimas de hasta -15 °C.

Además de las mínimas extremas, se pronostican temperaturas de -10 a -5 °C con heladas en las zonas serranas de Sonora, y de -5 a 0 °C en áreas montañosas de estados como Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Tlaxcala, Puebla y el Estado de México, incluyendo zonas cercanas al Valle de México.

Nieve y Lluvias Intensas en el Noroeste

​El impacto de estos frentes no se limita al frío; también traerán precipitaciones y vientos fuertes. Se anticipa la caída de nieve o aguanieve en las cimas montañosas de Baja California (especialmente en la Sierra de San Pedro Mártir) y Sonora.

​Adicionalmente, se esperan vientos con rachas de 60 a 80 km/h en el noroeste del país, que podrían generar tolvaneras y afectar el tráfico aéreo y terrestre en carreteras.

​Las autoridades hicieron un llamado a la población a tomar precauciones:

Abrigarse con varias capas de ropa

Evitar la exposición prolongada al ambiente frío

Prestar especial atención a niños y adultos mayores

Mantenerse informados a través de los canales oficiales para seguir la evolución de estos sistemas frontales

Asimismo, recomiendan proteger las tuberías expuestas al frío extremo para evitar roturas por congelamiento. La llegada consecutiva de los dos Frentes Fríos marca, sin duda, el inicio del invierno para el territorio nacional.

MSL