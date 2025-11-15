Gobernadores de Morena advierten ‘intereses ajenos’ en ‘Marcha Generación Z’ y rechazan violencia

La denominada "Marcha de la Generación Z" terminó con actos violentos en el Zócalo de la Ciudad de México.

Las y los gobernadores emanados de Morena manifestaron su “enérgico rechazo” a los violentos hechos registrados este 15 de noviembre en el Zócalo de la Ciudad de México, al término de la movilización convocada por la llamada “Generación Z”.

En línea con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, las y los 24 firmantes señalaron que las agresiones descalifican las causas legítimas, y advirtieron que las expresiones violentas atentan contra los derechos de los mexicanos.

“La libre expresión, la protesta social y la participación ciudadana son pilares esenciales de nuestra vida democrática; sin embargo, ningún derecho puede ejercerse a costa de la integridad, la paz pública o la seguridad de la población”, subrayaron.

Insistieron en la postura de Sheinbaum, quien aboga por el diálogo, el respeto y las vías institucionales como “las únicas herramientas válidas para construir acuerdos y atender las demandas sociales”.

Al mismo tiempo, se dijeron preocupados por la posibilidad de que intereses ajenos y actores políticos puedan “distorsionar” las demandas de la movilización convocada para este sábado, cuyo objetivo era denunciar la inseguridad y la violencia en el país.

Lo anterior ocurre luego de que, en redes sociales, y la propia Claudia Sheinbaum, señalaron que la marcha fue impulsada por grupos de derecha, opositores de la llamada Cuarta Transformación, y no de manera orgánica por jóvenes.

“Es fundamental que toda movilización permanezca libre de influencias que busquen desviar su propósito y se mantenga orientada al bien público”, anotaron.

“México respalda a la Cuarta Transformación”: Morena

Paralelamente, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, afirmó que la movilización estuvo encabezada por opositores políticos y que la convocatoria “distó mucho de ser un ejercicio juvenil, espontáneo o apartidista”.

“Lo que se observó fueron grupos opositores y operadores políticos, no un movimiento amplio de la ciudadanía. El pueblo de México respalda a la Presidenta y a la Cuarta Transformación, y las calles lo confirmaron”, apuntó.

