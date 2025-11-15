Próxima semana inicia pago a mujeres de 60, 61 y 62 años de la Pensión Mujeres Bienestar: Sheinbaum

Desde Palizada, Campeche, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que a partir de la próxima semana iniciará el pago de la Pensión Mujeres Bienestar a las beneficiarias de 60, 61 y 62 años.

“Todas las mujeres, todas, sin excepción, tienen derecho, si cumplen 60 años, a Pensión Mujeres Bienestar, todas, sin excepción. Se inscriben, se les da su tarjeta del Banco del Bienestar. Ya las de 63 y 64 ya reciben su apoyo. Y les tengo la noticia de que la próxima semana se deposita ya el apoyo de las de 60, 61 y 62”, informó.

Presidenta Claudia Sheinbaum en Campeche. ı Foto: Cortesía

Recordó que la Pensión Mujeres Bienestar tiene por objetivo reconocer lo que han significado las mujeres para la construcción del país y por ello todas tienen derecho a recibir este apoyo.

Agregó que el Gobierno de México se mantiene cerca del pueblo y aseguró que en 2026 le irá mejor a todos los mexicanos y mexicanas.

“Cuando hay un gobierno que está cerca del pueblo, que nunca se aleja, no hay nada que detenga a nuestra patria, por eso estoy segura que este año nos ha ido bien y que el próximo año nos va a ir todavía mejor” Claudia Sheinbaum, Presidenta de México



Beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar del estado de Campeche. ı Foto: Cortesía

Ante las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar, también anunció que, en respuesta a las necesidades de la región, el siguiente año comienza la reparación de toda la carretera en Palizada, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con el objetivo de que más personas puedan conocer este municipio.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, detalló que la Pensión Mujeres Bienestar es un apoyo bimestral que ya se brinda a 3 millones de mexicanas, quienes, puntualizó, son las protagonistas de la transformación.

La secretaria de Mujeres, Citlalli Hernández Mora, aseguró que la Pensión Mujeres Bienestar es un reconocimiento a todas las mujeres y a su lucha, ya que sostienen a la patria, por ello, señaló la importancia de seguir uniendo esfuerzos para construir igualdad en todos los espacios. Además, invitó a las mujeres de Palizada a visitar el Centro LIBRE donde pueden acceder gratuitamente a orientación jurídica y psicológica, así como a talleres y a una red comunitaria.

La Presidenta Claudia Sheinbaum, acompañada por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores. ı Foto: Cortesía

La derechohabiente de la Pensión Mujeres Bienestar, Martha Patricia Arcos Hernández, afirmó que este día marca un hecho histórico para la vida de Palizada gracias a la visita de la Presidenta y la entrega de este apoyo que transformará la vida de miles de mujeres. “Hoy caminamos con más seguridad, dignidad y nuevas oportunidades”, resaltó.

