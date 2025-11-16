¿Cuándo inicia el pago de Pensión Mujeres Bienestar de 60, 61 y 62 años?

La Pensión Mujeres Bienestar es un apoyo económico que tiene la finalidad de mejorar la economía de las mujeres adultas mayores, y para ser beneficiaria únicamente requieres cumplir con tres requisitos.

Esta Pensión Mujeres Bienestar brinda un apoyo económico de 3 mil pesos mexicanos a las mujeres que tengan de 60 a 64 años de edad, que tengan nacionalidad mexicana y que residan en la República Mexicana.

Las mujeres que quieran ser beneficiarias de este programa deben estar pendientes del periodo de inscripción para poder realizar el registro presentando una identificación vigente en original y copia.

También deben llevar en original y copia el acta de nacimiento legible, CURP de impresión reciente, comprobante de domicilio no mayor a seis meses y un número telefónico de contacto.

¿Cuándo inicia el pago de Pensión Mujeres Bienestar?

De acuerdo con la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, la próxima semana recibirán el depósito de 3 mil pesos bimestrales en su tarjeta del Banco del Bienestar las mujeres beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar.

Sin embargo, quienes recibirán este depósito solamente serán las mujeres de 60, 61 y 62 años de edad que resultaron beneficiarias del programa.

La secretara del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que existen 3 millones de beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar.

De acuerdo con el calendario publicado por la secretaria del Bienestar, los pagos de la Pensión Mujeres Bienestar serán dispersados del 3 al 27 de noviembre.

Debido a esto, los pagos se dispersarán de la siguiente manera:

Lunes 3 de noviembre: A

Martes 4 de noviembre: B

Miércoles 5 y jueves 6 de noviembre: C

Viernes 7 de noviembre: D, E, y F

Lunes 10 y martes 11 de noviembre: G

Miércoles 12 de noviembre: H, I, J, y K

Jueves 13 de noviembre: L

Viernes 14 y martes 18 de noviembre: M

Miércoles 19 de noviembre: N, Ñ, O

Jueves 20 de noviembre: P, Q

Viernes 21 y lunes 24 de noviembre: R

Martes 25 de noviembre: S

Miércoles 26 de noviembre: T, U, y V

Jueves 27 de noviembre: W, X, Y, y Z

El lunes 17 de noviembre no se realizarán depósitos, ya que este día es feriado por la conmemoración de la Revolución Mexicana, por lo que los depósitos comenzarán a ser dispersados de nueva cuenta.

Para poder revisar si ya se encuentra disponible el depósito correspondiente al bimestre noviembre-diciembre, las beneficiarias pueden acudir al Banco del Bienestar más cercano o revisar su aplicación del Banco del Bienestar.