Ricardo Monreal llama a expresar inconformidad con el gobierno ‘en las urnas’

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, invitó a las y los mexicanos a expresar su inconformidad con el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en las urnas y no a través de la violencia.

Así lo dijo a través de sus redes sociales en el marco de la reforma que promueve el guinda en San Lázaro para adelantar a 2027 la revocación de mandato de la Presidenta, que estaba prevista para el 2028.

“No tiene ninguna razón que la violencia se sitúe por encima de la razón, eso es lo preocupante y tenemos que evitarlo, ahí están las urnas, ahí está la vía electoral, ahí está la vía pacífica, para expresar en ellas nuestra inconformidad social o nuestra inconformidad política”, dijo Monreal Ávila.

La violencia a la que se refiere el diputado ocurrió el 15 de noviembre al final de la marcha convocada por la denominada “Generación Z”, que inició un grupo minoritario, que no participó en la ruta de la marcha.

Sin embargo llegaron directo al Zócalo de la Ciudad de México donde comenzaron a agredir a los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que resguardaban Palacio Nacional, e incluso derribar los muros que lo bardeaban.

Recordó también que México es un país de libertades amplias y que tener un Constitución Política como la que existe actualmente “le ha costado mucho a generaciones de mexicanos”.

Añadió que “toda manifestación es permitida por la Ley” pero que en ningún momento debe ser un motivo para que “la violencia se sitúe por encima de la razón”.

México es una nación de libertades. Toda expresión pacífica está protegida por la Constitución; la violencia, nunca.

Con el liderazgo democrático de la Presidenta @Claudiashein, sigamos construyendo un país más libre y tolerante.

