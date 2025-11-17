Batalla en las benditas

Y hablando de la marcha convocada por la Generación Z, nos dicen que donde en las últimas horas hay una ruda batalla es en las benditas redes. Y es que usuarios afines a la 4T y críticos de la misma se están dando con todo, y replicando videos que dan cuenta de momentos y expresiones de violencia ya sea verbal o física que ahí se suscitaron. Así, es posible ver sin mucho esfuerzo videos de manifestantes agredidos, pero también de elementos de seguridad que no la pasan nada bien en manos de sujetos que los logran separar de los contingentes de uniformados. En esa lucha, nos comentan, alcanzar las mayores audiencias para tratar de convencer de quién tiene la razón tras lo acontecido el sábado es el fin. El principal argumento de descalificación entre las partes es que el otro está recurriendo a la Inteligencia Artificial. Es sabido que esos pleitos al final no tienen un claro ganador o, en todo caso, que la capitalización es a mediano plazo. Por lo pronto, atentos.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Redadas masivas no paran