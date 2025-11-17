Calendario SEP: ¿cuándo inician las vacaciones de invierno 2025 y cuándo regresan a clases en 2026?

Te contamos cuándo inician y cuánto duran las vacaciones de invierno, según la SEP.

Los fines de semana largos y los periodos vacacionales son de los días de descanso más esperados por las y los estudiantes en México para convivir en familia y disfrutar las festividades de fin de año.

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que contempla 185 días de clases, en las próximas semanas millones de alumnos de educación básica podrán disfrutar las celebraciones decembrinas, Año Nuevo y el Día de Reyes.

Estas fechas corresponden a las vacaciones de invierno, pero ¿cuándo inician y hasta qué día será el regreso a clases? En La Razón te contamos lo que debes saber.

¿Cuándo empiezan las vacaciones de invierno 2025 según la SEP?

En el ciclo escolar 2025-2026, las vacaciones de invierno tendrán una duración de 15 días, sin contar fines de semana, e iniciarán unos días antes de Navidad, el 25 de diciembre.

De acuerdo con lo establecido por la SEP, las vacaciones se extenderán por un total de 21 días: comenzarán el lunes 22 de diciembre de 2025 hasta el lunes 12 de enero de 2026.

Aunque el ciclo escolar debería reanudarse el miércoles 7 de enero, estudiantes de preescolar, primaria y secundaria tendrán días adicionales de descanso, ya que los días 7, 8 y 9 de enero se llevarán a cabo los talleres intensivos para personal directivo y docente.

Así, las fechas clave para tomar en cuenta son:

Viernes 19 de diciembre de 2025 : último día de clases

Lunes 22 de diciembre de 2025 : inicio de las vacaciones de invierno

Lunes 12 de enero de 2026: regreso a clases

Vacaciones de invierno comienzan el 22 de diciembre de 2025 y terminan oficialmente el 6 de enero de 2026. ı Foto: SEP

¿Cuándo es el último día feriado del 2025?

Por otra parte, antes de que lleguen las vacaciones decembrinas, el calendario laboral contempla un día de descanso obligatorio en lo que resta de 2025.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), el último feriado del año será el jueves 25 de diciembre, por la celebración de Navidad.

El siguiente día de descanso oficial será el 1 de enero de 2026, correspondiente al Año Nuevo. Si te toca trabajar ese día, recuerda que tu empleador debe pagarte el triple de tu salario diario, según lo marca la ley.

