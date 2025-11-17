Góbers y 4T repudian violencia en marcha Z

En repudio a los hechos violentos ocurridos durante la marcha de la Generación Z, Morena acusó de que se trató de una movilización para obstaculizar al actual Gobierno, pero con la que se mostró desesperación al no contar con la cantidad de participantes esperada y entre los cuales, aseguró, casi no hubo jóvenes y su supuesta participación fue un “invento”.

Además, los bloques de la 4T en el Congreso de la Unión y las y los 24 mandatarios estatales cerraron filas en torno al Gobierno de la Presidenta.

El Dato: La Presidenta presentó un informe en el que asociaba el movimiento de la Generación Z a una campaña internacional en redes promovida por opositores y empresarios.

Durante una asamblea seccional en la Ciudad de México (CDMX), la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, criticó la marcha de este sábado porque, a pesar de tratarse de un movimiento que se compone únicamente por jóvenes, se involucraron políticos y opositores como Vicente Fox, Guadalupe Acosta Naranjo y Emilio Álvarez Icaza.

“¿Fueron jóvenes? ¿Vieron ustedes algunas imágenes? No había jóvenes. Aquí, a lo mejor ustedes son de la Generación Z; no había jóvenes. Si bien les va, el 10 por ciento de los que acudieron ahí eran jóvenes. No había jóvenes, era un invento, los mismos de siempre, sin jóvenes… Entonces, quieren ir poniéndole piedritas a nuestro proyecto”, criticó.

Alcalde acusó que la convocatoria fue “magnificada”, porque la cantidad de asistentes no superó, por ejemplo, las cifras registradas en las marchas que encabezó el expresidente López Obrador.

En los enfrentamientos entre manifestantes y policías hubo “provocaciones” que mostraron “desesperación”, dijo.

“Lo que vimos de provocaciones, agresiones a los propios policías, a patadas en el piso, ponen en evidencia que se vieron desesperados. Cuando vieron que la gente no salió y que era todo un montaje, entonces optaron y apostaron por la violencia. Y eso representa la violencia”, señaló.

Las bancadas del bloque de la 4T en el Congreso de la Unión también expresaron su rechazo a lo ocurrido, no sólo por lo hecho contra bienes públicos, sino también por las expresiones misóginas y que llamaron a más violencia.

“Nunca cuestionaremos el derecho a protestar para fortalecer la democracia mexicana… pero estos hechos nunca justifican poner en riesgo la vida de nadie ni el orden común. La violencia que orquestó un grupo muy focalizado no tenía como objeto ejercer el derecho de manifestación, sino provocar”, dijeron los diputados de Morena, PT y PVEM.

Entretanto, los senadores de la 4T también dijeron que no se trata de desacreditar una manifestación, pero consideraron que lo ocurrido este sábado “evidencia los intereses de la ultraderecha” para promover “discursos de odio y recurrir a la violencia para polarizar”.

Ambos grupos legislativos expresaron respaldo a la Presidenta Sheinbaum y su plan para pacificar al país.

Lo mismo hicieron el sábado las gobernadoras y los gobernadores de Morena, quienes condenaron las agresiones registradas y se dijeron “preocupados por la posible presencia de actores políticos con intereses ajenos al bienestar común, cuya intervención puede distorsionar las legítimas expresiones”.

En un desplegado firmado por los 24 mandatarios afines al partido guinda, señalaron que las movilizaciones deben permanecer libres de influencias que desvíen su propósito y se mantengan orientadas al bien público que garanticen su derecho de forma pacífica.