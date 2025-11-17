¡No dejes pasar las ofertas!

Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 18 y 19 de noviembre de 2025

Los mejores descuentos en frutas, verduras y carne; consulta aquí la lista de ofertas

Mariel Caballero

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.

Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 18 de noviembre y miércoles 19 de noviembre en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.

Ofertas en frutas y verduras

  • Jitomate Guaje/Saladette: $12.80 el kilo (solo el 11 de noviembre)
  • Papaya Maradol: $27.80 el kilo
  • Melón Chino: $18.80 el kilo
  • Manzana Red Delicious: $36.80 el kilo
  • Aguacate Hass en Malla: $29.80 la pieza
  • Manzana Golden Delicious: $36.80 el kilo
  • Naranja: $29.80 el kilo
  • Pera D’Anjou: $29.80 el kilo
  • Elote blanco: $9.80 la pieza
  • Col blanca: $19.80 el kilo
  • Zanahoria: $15.80 el kilo
  • Chile serrano: $58.80 el kilo
  • Brócoli: $48.80 el kilo
Verdura fresca
Verdura fresca ı Foto: Pixabay

Ofertas en carnes y pescados

  • Pollo entero fresco: $36.90 el kilo (máximo 10kg por cliente)
  • Milanesa de res pulpa blanca: $199.00 el kilo
  • Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim´s charola: $154.90 el kilo
  • Pechuga de pollo sin hueso congelada: $89.90 el kilo
  • Camarón coctelero chico: $179.00 el kilo
  • Milanesa de pollo delgada Pilgrim´s charola: $174.90 el kilo
  • Pierna de cerdo sin hueso fresca: $108.00 el kilo
  • Posta de basa: $74.90 el kilo
  • Medallón de pechuga de pollo: $159.90 el kilo
  • Filete de basa: $74.90 el kilo
  • Mero entero: $199.00 el kilo

