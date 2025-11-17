Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 18 y 19 de noviembre de 2025

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.
Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.
Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 18 de noviembre y miércoles 19 de noviembre en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.
Ofertas en frutas y verduras
- Jitomate Guaje/Saladette: $12.80 el kilo (solo el 11 de noviembre)
- Papaya Maradol: $27.80 el kilo
- Melón Chino: $18.80 el kilo
- Manzana Red Delicious: $36.80 el kilo
- Aguacate Hass en Malla: $29.80 la pieza
- Manzana Golden Delicious: $36.80 el kilo
- Naranja: $29.80 el kilo
- Pera D’Anjou: $29.80 el kilo
- Elote blanco: $9.80 la pieza
- Col blanca: $19.80 el kilo
- Zanahoria: $15.80 el kilo
- Chile serrano: $58.80 el kilo
- Brócoli: $48.80 el kilo
Ofertas en carnes y pescados
- Pollo entero fresco: $36.90 el kilo (máximo 10kg por cliente)
- Milanesa de res pulpa blanca: $199.00 el kilo
- Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim´s charola: $154.90 el kilo
- Pechuga de pollo sin hueso congelada: $89.90 el kilo
- Camarón coctelero chico: $179.00 el kilo
- Milanesa de pollo delgada Pilgrim´s charola: $174.90 el kilo
- Pierna de cerdo sin hueso fresca: $108.00 el kilo
- Posta de basa: $74.90 el kilo
- Medallón de pechuga de pollo: $159.90 el kilo
- Filete de basa: $74.90 el kilo
- Mero entero: $199.00 el kilo
