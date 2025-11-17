‘Martimiércoles’ de Chedraui: Las mejores ofertas de este 18 y 19 de noviembre

Como cada semana Chedraui presenta las mejores ofertas del ’Martimiércoles’ que no te puedes perder este 18 y 19 de noviembre. Esta semana podrás encontrar una amplia variedad de ofertas en verduras, frutas, carnes y más.
Los ’Martimiércoles’ se han vuelto ya una tradición en Chedraui donde se ofrecen una selección especial de productos de la más alta calidad con un precio bajo, volviéndose la mejor opción para llenar tu despensa.
Frutas y verduras
- Jitomate Saladette: $12.50 el kilo
- Piña Miel: $16.50 el kilo
- Aguacate Hass en malla: $19.50 el kilo
- Ciruela: $79.00 el kilo
- Apio: $29.50 el kilo
- Berenjena: $39.50 la pieza
- Chile poblano: $39.50 la pieza
- Acelgas en rollo: $7.50 la pieza
- Pepino verde: $19.50 el kilo
- Cilantro en rollo: $7.50 el kilo
- Calabaza castilla: $14.50 el kilo
- Limón sin semilla: $16.50 el kilo
- Pera Bosc: $39.50 el kilo
- Tomate verde: $36.50 el kilo
- Toronja: $19.50 el kilo
- Espinacas en rollo: $7.50 el kilo
- Pimiento verde: $59.50 el kilo
Carne y mariscos
- Pierna de cerdo con hueso fresca: $117.00 el kilo
- Pulpa de cerdo: $90.00 el kilo
- Filete tilapia: $115.00 el kilo
- Molida de res: $142.00 el kilo
- Pechuga sin hueso de pollo: $191.00 el kilo
- Chuleta de cerdo ahumada: $142.00 el kilo
- Pollo entero: $45.00 el kilo
- Molida de pierna de cerdo: $137.00 el kilo
- Filete Basa Rojo: $86.00 el kilo
- Surimi especial: $129.00 el kilo
- Atún Sakudori Netmar: $389.00 el kilo
