Aguinaldo ISSSTE enero 2026: ¿Qué día cae el pago para pensionados?

Las personas que reciben una pensión del ISSSTE recibirán un ingreso adicional, pues les será depositado un aguinaldo que estará distribuido en dos pagos.

Los pagos de la pensión del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) son distribuidos conforme a la fechas establecidas en el calendario oficial, y este calendario es publiado a inicios de cada año.

La pensión del ISSSTE es un soporte financiero para quienes ya no se encuentran laborando, y este dinero correspondiente a la pensión se fue acumulando a lo largo de la vida laboral de los trabajadores que cotizaron en el ISSSTE.

El calendario de pagos se publica con la finalidad de que las y los pensionados puedan organizar sus finanzas, y también les brinda certeza en cuanto a las fechas en las que podrán disponer de sus depósitos.

Como calcular el ISR del aguinaldo ı Foto: Especial

¿En qué fecha se deposita el pago del aguinaldo del ISSSTE?

De acuerdo con la institución, al cierre del 2024 se registró aproximadamente a 1.3 millones de beneficiarios que reciben la pensión del ISSSTE, y se espera que para el 2037 se alcance el pico máximo de pensionados.

Los depósitos correspondientes a la pensión del ISSSTE se realiza a las y los beneficiarios el último día de cada mes, pero en el último mes de este año podrán disponer de su pensión y de un aguinaldo.

De acuerdo con el calendario de pagos de la pensión ISSSTE correspondiente a los últimos meses del año, el pago correspondiente al mes de noviembre fue depositado el 30 de octubre.

En cuanto al aguinaldo, la primera mitad se depositó en la primera quincena de noviembre, mientras que la pensión correspondiente a diciembre se depositará el 28 de noviembre.

Recortes pensiones IMSS e ISSSTE ı Foto: Especial

La segunda parte del aguinaldo, que corresponde a la cantidad de 40 días de pensión, será depositada los primeros días de enero del 2026, por lo que se estima que este podría caer entre el 1 y 2 de enero.

Este aguinaldo se divide en dos partes con la finalidad de poder contribuir a los gastos que puedan tener en la época decembrina las y los pensionados, y para que estos puedan iniciar el año con tranquilidad en la cuesta de enero.

El pago de la pensión se recibe mediante la cuenta bancaria que el pensionado o pensionada dio al momento de realizar el trámite para recibirla, y de igual manera el pago también se puede recibir por medio de una AFORE o de una aseguradora.