Aguinaldo 2025: ¿cuánto te toca si ganas el salario mínimo?

Conoce cuánto te corresponde este año de aguinaldo si ganas el salario mínimo.

El 2025 está por terminar y, aunque todavía estamos en noviembre, muchos trabajadores ya cuentan los días para recibir una de las prestaciones más esperadas del año: el aguinaldo.

El 20 de diciembre es la fecha límite para que los empleadores realicen este pago, de acuerdo con el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT).

El aguinaldo es una prestación obligatoria que, por ley, equivale al menos a 15 días de salario. Algunos patrones optan por pagarlo desde noviembre, mientras que otros lo hacen hasta diciembre, justo antes de la fecha límite.

Para evitar confusiones y saber si te están pagando lo justo, aquí te explicamos cuánto te corresponde de aguinaldo si ganas el salario mínimo, que a inicios de año tuvo un aumento del 12 por ciento.

¿Cuánto recibiré de aguinaldo si gano el salario mínimo en 2025?

Primero, hay que conocer el monto del salario mínimo vigente. En 2025, el salario mínimo general en México, excepto en la Zona Libre de la Frontera Norte, es de $278.80 pesos diarios.

Con base en la ley, el cálculo del aguinaldo mínimo sería de $4,182 pesos aproximadamente.

En el caso de quienes laboran en la Zona Libre de la Frontera Norte, donde el salario mínimo es de $419.88 pesos diarios, el aguinaldo mínimo equivale a $6,298 pesos aproximadamente.

¿Cómo calcular el aguinaldo 2025?

Para quienes hayan laborado un año completo, el aguinaldo mínimo equivale a 15 días de salario.

Por ejemplo, un trabajador con un sueldo fijo de $10,000 pesos mensuales recibiría $5,000 pesos de aguinaldo. El cálculo se realiza como sigue:

Dividir el salario mensual entre 30 para obtener el salario diario Multiplicar el salario diario por 15

El resultado es el monto correspondiente al aguinaldo anual.

En el caso de las personas que no han cumplido un año de trabajo, el pago debe ser proporcional al tiempo laborado y el monto se determina por cada día trabajado. La fórmula es:

Dividir el aguinaldo anual entre 365 para obtener el aguinaldo diario Multiplicar ese resultado por los días trabajados

Entonces, si un empleado con un salario fijo de $10,000 pesos recibe $5,000 pesos de aguinaldo por un año completo, una persona que haya trabajado seis meses, o 180 días, deberá recibir aproximadamente $2,465 pesos.

