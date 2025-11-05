¿Cuándo pagan el aguinaldo 2025 en México? Fecha límite según la Ley Federal del Trabajo

Entérate de la fecha límite para recibir el aguinaldo este 2025.

En la recta final del año llegan los gastos propios de la temporada navideña, y con ellos, una prestación esperada por millones de trabajadores mexicanos: el aguinaldo.

Más que un ingreso extra, el aguinaldo es un derecho laboral establecido en la Ley Federal del Trabajo (LFT) y que cada trabajador debe recibir anualmente.

Por ley, la cantidad mínima equivale a 15 días de salario, aunque el patrón puede otorgar una suma mayor. Esta prestación es irrenunciable y su pago corresponde exclusivamente al empleador.

¿Hasta cuándo pagan el aguinaldo este 2025?

De acuerdo con el artículo 87 de la LFT, el aguinaldo debe pagarse antes del 20 de diciembre de 2025 a quienes hayan cumplido un año completo de trabajo.

No obstante, las personas que no alcancen el año de servicio o cuya relación laboral termine antes de esa fecha tienen derecho a recibir la parte proporcional correspondiente al tiempo laborado.

¿Cómo saber cuánto me toca de aguinaldo este 2025?

Para quienes hayan laborado un año completo, el aguinaldo mínimo equivale a 15 días de salario.

Por ejemplo, un trabajador con un sueldo fijo de $10,000 pesos mensuales recibiría $5,000 pesos de aguinaldo. El cálculo se realiza como sigue:

Dividir el salario mensual entre 30 para obtener el salario diario Multiplicar el salario diario por 15

El resultado es el monto correspondiente al aguinaldo anual.

En el caso de las personas que no han cumplido un año de trabajo, el pago debe ser proporcional al tiempo laborado y el monto se determina por cada día trabajado. Para obtenerlo, la fórmula es:

Dividir el aguinaldo anual entre 365 para obtener el aguinaldo diario Multiplicar ese resultado por los días trabajados

Entonces, si un empleado con un salario fijo de $10,000 pesos recibe $5,000 pesos de aguinaldo por un año completo, una persona que haya trabajado seis meses, o 180 días, deberá recibir aproximadamente $2,465 pesos.

Toma nota: En caso de que el patrón no realice el pago en tiempo o lo haga de forma incompleta, el trabajador puede acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), donde se brinda asesoría, conciliación y representación legal gratuita

