¿Cuándo empiezan las vacaciones de invierno 2025 para universidad?

Los periodos vacacionales de invierno son uno de los más esperados, pues con el cierre del año las y los estudiantes universitarios pueden tener un periodo de descanso más amplio.

Durante todo el año las personas que estudian en alguna universidad se ven presionados con las tareas y los proyectos académicos, con lo que los días inhábiles y los periodos vacacionales siempre son muy esperados.

Además, en la época decembrina algunas y algunos estudiantes foráneos, que salen de sus localidades para continuar sus estudios universitarios incluso en otros estados, regresan en esta época a su casa para pasar las festividades con sus familias y seres queridos.

Vacaciones de invierno ı Foto: Especial

¿Cuándo empiezan las vacaciones de invierno 2025 en universidad?

En cuando a las Facultades de Estudios Superiores y las Facultades de Ciudad Universitaria (CU) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el periodo vacacional es distinto al de la SEP.

Para el periodo invernal se tiene establecido que el día viernes 12 de diciembre es un día inhábil, mientras que del 15 de diciembre al 2 de enero se establece el periodo de vacaciones administrativas.

En este periodo se marcan dos días inhábiles, que son el 25 de diciembre y el 1 de enero, por lo que durante 16 días no se tendrán labores académicas ni clases en las instituciones de la UNAM.

El regreso a clases para las y los estudiantes universitarios de la UNAM, después de un periodo de descanso de cierre de año, será el lunes 5 de enero, pero el lunes 2 de febrero también se tiene contemplado otro día inhábil.

Calendario escolar UNAM ı Foto: Captura de pantalla

Mientras que para las Univesidades Politécnicas el calendario académico para la modalidad escolarizada marca el inicio de las vacaciones invernales el lunes 22 de diciembre.

Por lo tanto, el periodo vacacional de fin de año será del lunes 22 de diciembre al viernes 2 de enero, y en este calendario también se contemplan el 25 de diciembre y el 1 de enero como un día de descanso obligatorio.

Calendario escolar IPN ı Foto: Captura de pantalla

Para la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) el periodo vacacional de invierno iniciará el lunes 22 de diciembre y las y los alumnos de esta institución deberán regresas a las actividades académicas el lunes 5 de enero del 2026.

Aunque regularmente los periodos de vacaciones invernales comienzan entre mediados y finales de diciembre y terminan a principios de enero, también esto puede variar en cada universidad.

Vacaciones de invierno ı Foto: Especial

En cuanto a las universidades, se recomienda consultar el calendario de cada institución académica para conocer la fecha exacta de inicio y término del periodo de vacaciones invernales.

Esto debido a que las fechas exactas pueden ser distintas entre cada institución académica, pues en cada una se consideran los periodos que constituyen sus calendarios académicos como los semestres o los trimestres.