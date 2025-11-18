Próximo libro de AMLO saldrá a la venta este año, confirma Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que próximamente saldrá a la venta el nuevo libro del expresidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, dijo desconocer el nombre de la obra y si el exmandatario realizará una gira por el país para su promoción.

“Ya va a salir su libro pronto. No sé cuándo salga, pero sale este año su libro. ¿Quién me platicó? un pajarito”, señaló durante su conferencia de prensa de este martes.

En torno a cómo se enteró de dicha información, Sheinbaum Pardo bromeó con que le platicó “un pajarito”.

“No, no es cierto. No, la esposa del presidente López Obrador, Beatriz (Gutiérrez Müller) le platicó a una amiga y una amiga me platicó. Así fue. La amiga de la amiga. Entonces, puedo compartir que todo parece indicar que este año sale su libro”.

Al respecto, agregó que desconoce el día en que será publicado, así como el contenido del mismo.

“No sé el contenido, sabemos que tiene que ver con el humanismo mexicano y la grandeza cultural de México, pero no sabemos nada más y tampoco nos dijeron que fuera a hacer un recorrido”, expresó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR