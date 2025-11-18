Trump, dispuesto a lanzar ataques a cárteles aquí; embajada de EU matiza

Al ser cuestionado en conferencia de prensa sobre si aprobaría ataques directos en territorio mexicano o incluso el envío de tropas para combatir a los cárteles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que “haría lo que sea necesario” para detener el tráfico de drogas en nuestro país.

“Si es para detener las drogas, por mí está bien. Haremos lo que sea necesario para detener el narcotráfico de México”, dijo Trump, quien ha colocado el combate al tráfico de estupefacientes como una de las prioridades de su administración.

El Dato: La semana pasada, el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, descartó una intervención militar en México, pero ofreció apoyo

Durante el intercambio con la prensa, el presidente estadounidense también hizo referencia a las movilizaciones del fin de semana en la Ciudad de México, las cuales calificó como una muestra de la “inestabilidad” que vive el país.

“Estuve viendo lo que pasó en la Ciudad de México el fin de semana. Hay graves problemas allá. Si fuera necesario, haríamos lo que fuera”, reiteró.

Trump insistió en que la crisis de drogas en Estados Unidos ha provocado “cientos de miles” de muertes cada año y responsabilizó directamente a México por el flujo de sustancias ilícitas. “No me refiero sólo a la destrucción de familias. Me refiero a eso, y gran parte de ello ocurre en México. Así que, para que quede claro, no estoy contento con México”, sostuvo.

10 mil efectivos desplegó México en la frontera norte

Además, el mandatario aseguró que una eventual incursión militar estadounidense contaría con respaldo bipartidista, a pesar de lo controversial del planteamiento. “Y saben qué, tanto demócratas como republicanos estarían de acuerdo, a menos que estén locos”, afirmó.

Como parte de los ejemplos de su estrategia, presumió los ataques contra embarcaciones sospechosas en el mar Caribe y el océano Pacífico ordenados en meses recientes. “No tenemos drogas que lleguen a nuestro país por el mar. Y ustedes saben por qué, es muy obvio”, comentó.

Las declaraciones ocurren días después de que la Casa Blanca anunciara la estrategia Lanza del Sur, un plan que busca reforzar el combate regional al narcotráfico desde Latinoamérica, presentado además en un contexto de tensión entre Washington y Caracas.

En ese marco, Donald Trump no descartó una intervención en Venezuela, aunque mencionó la posibilidad de abrir alguna vía de comunicación con Nicolás Maduro, a quien acusa de permitir e incluso impulsar la migración irregular hacia Estados Unidos. “No me entusiasman quienes gobiernan Venezuela. Amo a Venezuela. Amo al pueblo venezolano, pero lo que le han hecho a este país es inaceptable”, afirmó.

Desde septiembre, el gobierno estadounidense ha realizado al menos una veintena de ataques contra lanchas presuntamente vinculadas con el tráfico de drogas, lo que ha dejado decenas de personas muertas. Al menos tres de estas acciones ocurrieron frente a las costas de Acapulco, en el Pacífico mexicano, como parte de las operaciones marítimas desplegadas por Washington.

DECLARACIONES PEGAN AL PESO. Tras las declaraciones de Donald Trump, el peso mexicano se ubicó en 18.46 pesos por dólar, una depreciación de 15 centavos tras el cierre de la sesión del pasado viernes, cuando se ubicó en 18.31 pesos por billete verde.

Aunque el mercado en nuestra nación estuvo cerrado por el feriado del Día de la Revolución Mexicana, que se celebra el 20 de noviembre, el peso mexicano operó con ligera volatilidad en las operaciones electrónicas.