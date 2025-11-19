Futuro de los OPLE’s será tema a analizar en Foro por la Reforma Electoral: Morena

El siguiente foro organizado por la Comisión de Reforma Política-Electoral, a realizarse este 20 de noviembre, contará con la participación de presidentas, presidentes y representantes de 16 Organismos Púbicos Locales Electorales (OPLE’s), informó el diputado morenista Víctor Hugo Lobo Román.

El también presidente de la Comisión de Reforma Política-Electoral detalló que algunos de los temas que se tocarán en el encuentro, que se llevará a cabo en el Salón de Protocolo del Palacio Legislativo, son la aportación de los Institutos Electorales Locales a la democracia y sobre el federalismo y democracia.

“También se expondrá el rol estratégico del personal permanente de los OPLE’s; el voto anticipado universal y la contribución de estos al Sistema Electoral Mexicano, así como los procesos de participación comunitaria; la importancia de la educación cívica, y el voto anticipado universal, entre otros varios temas”, puntualizó Lobo Román.

El legislador agregó que, aunque no se sabe qué propuestas tendrá la iniciativa que remita la titular del Poder Ejecutivo en torno a estos organismos, se pronunció por valorar a fondo el papel que han tenido en los procesos electorales y la construcción de la democracia.

“No se trata de abaratar la democracia, sino de hacer eficiente el gasto, eliminar a los OPLE’s no implica tener ahorros significativos, sino marginales y la consecuencia sería centralizar de nuevo decisiones, lo que debilitaría la confianza ciudadana”, enfatizó el presidente de la Comisión de Reforma Política-Electoral.

Consideró que los Organismos Públicos Locales Electorales han funcionado muy bien como puente entre la estrategia nacional que es responsabilidad del Instituto Nacional Electoral y la realidad de los estados, municipios y comunidades.

Lobo Román se dijo convencido de que en la Cuarta Transformación es posible combinar el uso eficiente y responsable de los recursos públicos con los derechos sociales, particularmente en el ámbito electoral.

