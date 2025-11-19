Futuro de los OPLE’s será tema a analizar en Foro por la Reforma Electoral: Morena

El siguiente foro organizado por la Comisión de Reforma Política-Electoral, a realizarse este 20 de noviembre, contará con la participación de presidentas, presidentes y representantes de 16 Organismos Púbicos Locales Electorales (OPLE’s), informó el diputado morenista Víctor Hugo Lobo Román.
El también presidente de la Comisión de Reforma Política-Electoral detalló que algunos de los temas que se tocarán en el encuentro, que se llevará a cabo en el Salón de Protocolo del Palacio Legislativo, son la aportación de los Institutos Electorales Locales a la democracia y sobre el federalismo y democracia.
“También se expondrá el rol estratégico del personal permanente de los OPLE’s; el voto anticipado universal y la contribución de estos al Sistema Electoral Mexicano, así como los procesos de participación comunitaria; la importancia de la educación cívica, y el voto anticipado universal, entre otros varios temas”, puntualizó Lobo Román.
Detienen en Sinaloa al ‘L-12’, objetivo prioritario: Omar García Harfuch
El legislador agregó que, aunque no se sabe qué propuestas tendrá la iniciativa que remita la titular del Poder Ejecutivo en torno a estos organismos, se pronunció por valorar a fondo el papel que han tenido en los procesos electorales y la construcción de la democracia.
“No se trata de abaratar la democracia, sino de hacer eficiente el gasto, eliminar a los OPLE’s no implica tener ahorros significativos, sino marginales y la consecuencia sería centralizar de nuevo decisiones, lo que debilitaría la confianza ciudadana”, enfatizó el presidente de la Comisión de Reforma Política-Electoral.
Consideró que los Organismos Públicos Locales Electorales han funcionado muy bien como puente entre la estrategia nacional que es responsabilidad del Instituto Nacional Electoral y la realidad de los estados, municipios y comunidades.
Lobo Román se dijo convencido de que en la Cuarta Transformación es posible combinar el uso eficiente y responsable de los recursos públicos con los derechos sociales, particularmente en el ámbito electoral.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
FGR