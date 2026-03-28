Félix Salgado critica a Morena por impedirle buscar gubernatura mientras otros ‘tienen a su familia en el poder’

Félix Salgado, senador de Morena, en un mensaje que difundió en sus redes sociales.

El senador Félix Salgado Macedonio criticó a la dirigencia de Morena por impedirle buscar una gubernatura bajo las prohibiciones al nepotismo mientras otras personas, de quienes no mencionó nombres, “tienen a toda su familia en el poder”.

A través de un mensaje en video difundido en redes sociales, Salgado Macedonio acusó que hay una “paradoja” y una “contradicción” en los estatutos del guinda que le impiden buscar una gubernatura mientras su hija, Evelyn Salgado, ocupa un cargo similar en Guerrero.

Lo anterior debido a que, dijo, otros integrantes del partido tienen a “toda su familia en el poder”.

Félix Salgado Macedonio, en fotografía de archivo. ı Foto: larazondemexico

“Tengo el impedimento de que un estatuto me prohíbe [buscar una gubernatura]. ¿Por qué? Porque mi hija es gobernadora. Pero fíjense qué paradoja de los que me critican. Dicen: ‘Es que estamos en contra del nepotismo’. Sí, pues, pero tienes a toda tu familia en el poder”, dijo el senador en un video.

El legislador remarcó que “estamos en sentimientos encontrados y en una contradicción”, y puntualizó que, a final de cuentas, como lo dicta el partido, es el pueblo el que “manda” y el que, a final de cuentas, debería decidir.

Félix Salgado critica medidas anti nepotismo de Morena. ı Foto: Especial

“Aquí nos han enseñado que el pueblo manda, lo que el pueblo diga, el pueblo pone, el pueblo quita, con el pueblo todo, sin el pueblo nada… Nos queda claro que quien manda es el pueblo. Entonces, ¿para qué nos quebramos la cabeza?”, abundó el senador.

En el mismo video, Félix Salgado criticó a compañeros de bancada que, señaló, viajan custodiados de la Guardia Nacional, lo cual cuestionó pues, dijo, si un funcionario es “limpio” no tendría necesidad de cargar con un dispositivo de seguridad de esa magnitud.

Félix Salgado se lanzó contra la dirigencia de Morena por nepotismo… y terminó regalando una escena de cinismo puro.



El senador reclamó que le cierren la puerta rumbo a 2027 mientras su propia hija gobierna Guerrero, en medio de la regla interna que Morena dice usar para frenar… pic.twitter.com/KvvmHvzwRB — Enrique Muñoz (@enriquemunozFM) March 28, 2026

“Otros, no quiero dar nombres, pero, ¿cómo andan con las patrullas de la Guardia Nacional cuidándolos? Bueno, ¿por qué los cuidan? ¿De qué se trata? Cuando una persona es limpia, pues es limpia y va sola, ¿no?”, dijo el senador.

“Sean quienes sean mis compañeros de partido, quienes sean, se ven mal”, abundó.

A pesar de estas quejas, Salgado Macedonio aseguró que seguirá en Morena, “leal, fiel con mi presidenta Claudia Sheinbaum”.

Félix Salgado Macedonio ha expresado en diferentes ocasiones su intención de contender en los comicios de 2027 por la gubernatura de Guerrero, cargo que actualmente ocupa su hija, Evelyn Salgado.

No obstante, el senador está impedido para ello toda vez que, en la más reciente reunión del Consejo, se acordó prohibir el nepotismo al interior del partido, es decir, que familiares de militantes en cargos públicos contiendan por otros puestos.

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