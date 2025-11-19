Necesario, reconocer importancia de los programas sociales: Kenia López Rabadán

Tras la comparecencia de la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, en la Cámara de Diputados, la presidenta de este órgano legislativo, Kenia López Rabadán, expresó que esta sesión representa un momento clave para reconocer la importancia de estas políticas y subrayar que la población demanda mayor apoyo y resultados más visibles.

López Rabadán destacó que la Secretaría del Bienestar concentra la mayor inversión del Gobierno Federal, lo que convierte su operación en un punto esencial de análisis y transparencia.

En el actual contexto nacional, marcado por preocupaciones sobre inseguridad, falta de medicamentos, infraestructura vial deficiente y transporte público insuficiente, la diputada insistió en que los programas sociales son un apoyo indispensable, pero todavía insuficiente para cubrir todas las necesidades ciudadanas.

Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar ı Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con la legisladora, para 2026 la dependencia ejercerá 674 mil 510 millones de pesos, equivalentes al 9.5% del presupuesto total federal.

Esta cifra coloca al Bienestar por encima de otras secretarías de gran peso, como la SEP o la Secretaría de Energía, incluso considerando los recursos destinados a Pemex y CFE. Por ello, señaló que es indispensable fortalecer la rendición de cuentas y asegurar que cada peso se traduzca en beneficios reales para la población.

En paralelo a la comparecencia, López Rabadán anunció un evento histórico en San Lázaro: la visita de 75 representantes diplomáticos acreditados en México. La presidenta de la Cámara afirmó que este encuentro refuerza la relación del Poder Legislativo con la comunidad internacional y reconoce el papel del país en el ámbito global.

También adelantó que participarán presidentes de los grupos de amistad y miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, con el objetivo de ampliar el diálogo y la cooperación con otras naciones.

