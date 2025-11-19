Temblor HOY 19 de noviembre de 2025 en México: Noticias AL MOMENTO de sismos

En punto de las 08:00 horas, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) publicó su reporte matutino de sismicidad de este 19 de noviembre, que incluye todos los movimientos de magnitud menor de 1.0 actualizado hasta las 08:00 horas.

A continuación, te presentamos toda la actividad sísmica detectada durante la madrugada de este martes en al menos siete entidades de la República.

La dependencia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) encargada de monitorear la actividad sísmica en todo el territorio mexicano registró temblor de intensidad 4.0 a 23 km al oeste de Río Grande, Oaxaca aproximadamente a las 08:34 horas.

SISMO Magnitud 4.0 Loc 23 km al OESTE de RIO GRANDE, OAX 19/11/25 08:34:55 Lat 16.05 Lon -97.64 Pf 15 km pic.twitter.com/12aRQYKZcG — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) November 19, 2025

¿En dónde más tembló?

De acuerdo al reporte matutino de sismicidad del SSN esta es la actividad sísmica del país:

Sismo intensidad 4.0 grados a 7 km al sureste de Arriaga, Chiapas a las 06:31 horas

SISMO Magnitud 4.0 Loc 7 km al SURESTE de ARRIAGA , CHIS 19/11/25 06:31:05 Lat 16.17 Lon -93.87 Pf 114 km pic.twitter.com/qKk6SQFQB2 — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) November 19, 2025

Sismo intensidad 4.0 grados a 16 km al oeste de Guadalupe Victoria, Baja California a las 06:19 horas

SISMO Magnitud 4.0 Loc 16 km al OESTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC 19/11/25 06:19:24 Lat 32.26 Lon -115.27 Pf 7 km pic.twitter.com/0gF8CYJgI2 — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) November 19, 2025

Sismo intensidad 4.2 grados a 42 km al sureste de Crucecita, Oaxaca a las 05:04 horas

SISMO Magnitud 4.2 Loc 42 km al SURESTE de CRUCECITA, OAX 19/11/25 05:04:09 Lat 15.61 Lon -95.77 Pf 16 km pic.twitter.com/WvuMUZIXy1 — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) November 19, 2025

Sismo intensidad 4.8 grados a 16 km al sur de Pinotepa Nacional, Oaxaca a las 02:13 horas

SISMO Magnitud 4.8 Loc 16 km al SUR de PINOTEPA NACIONAL, OAX 19/11/25 02:13:07 Lat 16.20 Lon -98.09 Pf 6 km pic.twitter.com/NnrDBi1tmY — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) November 19, 2025

Medidas de prevención

Toma medidas en tu hogar

Antes de que suceda un temblor, se recomienda revisar de manera constante la estructura del hogar, así como identificar las zonas de menor riesgo; además, revisa las instalaciones de gas y luz.

Planifica evacuación con tu familia

Ante un eventual sismo, prepara a tu familia para la prevención de riesgos con la elaboración de un plan. También puedes realizar simulacros y ubicar las rutas de evacuación, además de tener a la mano una mochila de vida.

En un sismo, conserva la calma

Durante un temblor, es importante alejarte de puertas y ventanas, conservar la calma, cortar el suministro de gas y electricidad, así como alejarse de edificios altos.

Medidas para un retorno seguro a casa

Una vez que pase es importante que al regresar a tu hogar no encender cerillos, usar el teléfono solo para emergencias y atender las recomendaciones de las autoridades.

Prepara una mochila de vida

Recuerda que la prevención puede ayudarnos a salvar muchas vidas.

🎒👨‍👩‍👧‍👦 Frente a cualquier contingencia, tu seguridad y la de tu familia empieza en casa: Prepara una #MochilaDeEmergencia, la cual te ayudará a afrontar las primeras 48 horas después de un #desastre.



👉https://t.co/OCSD66dDh8 pic.twitter.com/BUjzH3SVLZ — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) November 19, 2025

