‘Cuenta con nosotros’: Monreal refrenda respaldo absoluto a la presidenta Sheinbaum

El diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), expresó su respaldo absoluto a la presidenta Claudia Sheinbaum, previo al encuentro que sostendrán esta tarde.

“Ojalá pronto se restablezcan la calma, el respeto y el diálogo en el país”, señaló, al asegurar que el grupo parlamentario acudirá unido. “Vamos a decirle: ‘cuente con nosotros, señora presidenta’. Nos sentimos muy orgullosos de su conducción”, afirmó.

Monreal explicó que la reunión entre la presidenta de México y legisladores de Morena es un encuentro que se realiza casi cada año antes de concluir el periodo ordinario de sesiones. El propósito es revisar la agenda legislativa, analizar prioridades y hacer un balance de las reformas aprobadas.

Detalló que, hasta el momento, se han aprobado 22 reformas constitucionales y se han modificado 44 artículos de la Constitución, lo que representa cerca de una tercera parte del texto constitucional. Por ello, consideró indispensable presentar un recuento a la presidenta y definir los pasos a seguir.

El diputado reiteró que Morena continuará apoyando a Sheinbaum sin titubeos: “Ella legítimamente ganó la elección. Muchos de nosotros no seríamos legisladores sin la fuerza política que imprimió en 2024”.

También lamentó los ataques que, dijo, ha recibido la mandataria en redes sociales, pese a contar con “gran legitimidad”.

Añadió que es momento de “cerrar filas” y mantener la unidad entre la mayoría legislativa y quienes votaron por el proyecto político en un proceso democrático “limpio y legítimo”.

Sobre las críticas que señalan la existencia de presos políticos tras las detenciones del sábado pasado, derivadas de los hechos violentos en el Zócalo, Monreal rechazó esa afirmación.

Señaló que corresponde a la jefa de Gobierno y a la Fiscalía capitalina determinar lo conducente conforme a la ley.

Recordó su experiencia en movilizaciones pasadas y aseguró que siempre ha promovido la protesta pacífica. “He participado en más de 100 marchas y nunca quebramos un vidrio, nunca usamos capuchas ni herramientas para destruir. Marchábamos y nos expresábamos de manera respetuosa”, dijo.

Incluso recordó que esas eran las indicaciones que en su momento daba Andrés Manuel López Obrador: “no capuchas y no violencia”.

Monreal subrayó que existe libertad para manifestarse, pero las autoridades deberán esclarecer los hechos recientes.

Al ser cuestionado sobre la versión de que personajes vinculados al PAN podrían estar detrás de la marcha, respondió que no tiene información al respecto. “No descalifico a personas ni a partidos, pero sí descalifico la violencia. Todos debemos estar en contra de la violencia y a favor de que se aclare qué ocurrió”, concluyó.

MSL