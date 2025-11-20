‘El R-1’ ordenó a ‘El Licenciado’ matar a Carlos Manzo: Omar García Harfuch

Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, fue asesinado el 1 de noviembre de 2025.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal, informó que Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, confesó que recibió órdenes de Ramón Ángel Álvarez, “El R-1”, líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), para planear el asesinato de Carlos Manzo.

Omar García Harfuch fue entrevistado esta mañana en Grupo Fórmula, por la periodista Azucena Uresti.

🔴“Es uno de los autores intelectuales. No quiere decir que sea el único”: Omar García Harfuch (@OHarfuch), secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, confirma que Jorge Armando ‘N’, alias ‘El Licenciado’, recibió órdenes de ‘El R1’, líder de una célular del CJNG, para… pic.twitter.com/n2ewU2gkUR — Azucena Uresti (@azucenau) November 20, 2025

“Este sujeto (”El Licenciado") menciona a un autor intelectual, el sujeto detenido menciona a otro, de quién recibe la orden, que es un integrante del CJNG que tiene presencia en Michoacán. (El Licenciado) Menciona que (El “R-1″) es su jefe, su jefe directo”, precisó Omar García Harfuch.

Ayer miércoles, Omar García Harfuch, informó la detención de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, identificado como presunto autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

De acuerdo con Omar García Harfuch, esta captura constituye un avance significativo en la investigación que encabeza el Gabinete de Seguridad tras el ataque ocurrido el 1 de noviembre de 2025, durante el festival de velas por el Día de Muertos en Uruapan, Michoacán.

El titular de la SSPC, ayer, en conferencia de prensa. ı Foto: Especial

En la entrevista de este jueves, Omar García Harfuch señaló que “El R-1” es un integrante del CJNG, que opera en Michoacán, y también es investigado por participar en más de cuatro homicidios.

Sobre el supuesto autor material Víctor Manuel ‘N’ y sus cómplices, Omar García Harfuch recalcó que eran integrantes de una célula del CJNG.

Asimismo, Omar García Harfuch indicó que ya tienen identificados a otros autores intelectuales del homicidio, así como a otros cómplices que estuvieron presentes en el lugar del crimen, entre ellos algunos que les ayudaron a escapar.

