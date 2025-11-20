Cae autor intelectual del asesinato de Manzo; habrá más detenciones: Harfuch

Presionó para que lo mataran a como diera lugar

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó la detención de Jorge Armando “N”, alias El Licenciado, identificado como presunto autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

De acuerdo con el funcionario, esta captura constituye un avance significativo en la investigación que encabeza el Gabinete de Seguridad tras el ataque ocurrido el 1 de noviembre de 2025, durante el festival de velas por el Día de Muertos en Uruapan, Michoacán.

García Harfuch también explicó que Jorge Armando “N” es uno de los líderes criminales que planearon y coordinaron el homicidio del edil.

Las autoridades detallaron que el detenido ejerció presiones directas sobre los autores materiales para que ejecutaran el ataque, incluso si Manzo estaba acompañado, lo cual, según la investigación, demuestra la intención deliberada del grupo criminal de consumar el homicidio sin importar las consecuencias.

El Dato: García Harfuch también reveló que Ramiro ‘N’ fungía como instructor dentro del grupo, enseñaba el uso de armas y aplicaba castigos físicos a quienes incumplían órdenes.

A partir de labores de inteligencia, se identificaron conversaciones que permitieron reconstruir los movimientos del alcalde el día del atentado. De igual forma, se determinó la identidad de dos sujetos que acompañaron al agresor principal, el menor de edad quien fue abatido por las autoridades en el lugar de los hechos. De estos otros dos sujetos identificados uno también era adolescente.

Uno de ellos, el único que no era menor, tenía antecedentes por portación de armas de fuego y vínculos con un grupo criminal activo en la región.

Según el reporte oficial, “el pasado 10 de noviembre ambos sujetos fueron hallados sin vida en la carretera Uruapan–Paracho, aparentemente para impedir el desarrollo de las investigaciones; al día siguiente fueron encontrados también sus teléfonos”.

2 delitos más están ligados con el arma con que asesinaron a Manzo

La revisión de estos dispositivos móviles permitió que se conocieran detalles clave sobre la operación del grupo delictivo y la coordinación para matar a Carlos Manzo, a través de comunicaciones con uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, el implicado mayor de edad, identificado como “Ramiro ‘N’, fungía como instructor de algunos integrantes, a quienes enseñaba el manejo de armas de fuego y castigaba físicamente cuando no seguían las instrucciones”.

Los mensajes recuperados muestran la secuencia completa de la operación. A las 18:06 horas del día del ataque, Ramiro envió un video desde la jardinera donde posteriormente fue asesinado el edil, indicando que ya estaba en el punto de vigilancia. A las 19:45 horas, reportó que Manzo había llegado al festival y que transmitía en vivo desde sus redes sociales. Minutos después, alrededor de las 20:00 horas, comunicó que el tirador había sido sometido por las autoridades mientras Manzo recibía atención médica. Finalmente, a las 20:14 horas pidió que recogieran a su colaborador, Fernando Josué “N”.

Con base en estos elementos, las autoridades confirmaron que Jorge Armando “N” dio instrucciones directas a los agresores para disparar sin importar la presencia de otras personas. Además, precisaron que El Licenciado pertenece a un cártel que opera en Michoacán y mantiene vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tras varios días de trabajo de inteligencia, el presunto autor intelectual fue localizado en la colonia Centro de Morelia, donde elementos de seguridad federales y estatales implementaron un operativo que derivó en su captura.

El titular de la SSPC, ayer, en conferencia de prensa. ı Foto: Especial

“Esta detención representa un paso clave para desarticular la estructura criminal del ataque. Reiteramos que no habrá impunidad. El Gobierno de México mantiene un compromiso absoluto con la justicia y la seguridad en Michoacán”, afirmó García Harfuch.

Por su parte, el fiscal general de Michoacán informó que el arma utilizada en el ataque está relacionada con dos carpetas de investigación por hechos ocurridos el 16 y el 23 de octubre, en los que murieron dos personas.

“Es un arma calibre .9 milímetros; la huella balística registrada en el IBIS de esos días coincide con los siete casquillos percutidos el 1 de noviembre”, señaló.

El secretario de Seguridad reiteró que la ahora presidenta municipal de Uruapan y viuda del edil, Grecia Quiróz, cuenta con protección asignada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa). Además, detalló que las autoridades mantienen comunicación permanente con ella para garantizar su seguridad y la de su familia.

Hace unos días, Quiróz se reunió con el Gabinete de Seguridad estatal en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, instruido por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Tras dicha reunión, solicitó la implementación de un plan específico para atender la inseguridad en Uruapan, municipio que en los últimos meses ha registrado un incremento en hechos violentos vinculados a grupos delictivos.

Posteriormente, la presidenta municipal reveló los nombres de las personas a quienes pidió que se investigue por el asesinato de su esposo: Leonel Godoy, Raúl Morón y Nacho Campos. Aclaró que no los acusa directamente como autores intelectuales, pero recordó que Manzo sí realizó señalamientos públicos contra ellos.

Leonel Godoy fue gobernador de Michoacán de 2008 a 2012 y es una figura relevante de la política estatal; Raúl Morón Orozco es senador de la República y fue alcalde de Morelia de 2018 a 2021; mientras que Ignacio, Nacho, Campos fue alcalde de Uruapan y es identificado como el rival político más cercano de Manzo, según la acusación de Quiroz.

“Ustedes saben que él señalaba específicamente a estos personajes y los hacía responsables de ciertas acciones que, según él, habían cometido”, declaró Quiroz al referirse a los motivos por los que pidió que se indague su posible participación o relación con el crimen.

García Harfuch reiteró que las investigaciones continúan y que habrá más detenciones, así como el desmantelamiento de la estructura criminal implicada en los hechos, por lo que, subrayó que las autoridades no cesarán hasta esclarecer por completo el homicidio del exalcalde de Uruapan.

Cronología del crimen

Hechos documentados en las investigaciones que dieron pistas de uno de los autores intelectuales.

18:06 horas del día del ataque. Ramiro “N” envió un video al autor intelectual desde la jardinera donde posteriormente fue asesinado el edil, indicando que ya estaba en el punto de vigilancia.

19:45 horas. Ramiro “N” le reportó que Manzo había llegado al festival y que transmitía en vivo desde sus redes sociales.

20:00 horas. Ramiro “N” comunicó que el tirador (menor de edad) había sido sometido por las autoridades mientras Manzo recibía atención médica.

20:14 horas. Ramiro “N” pidió que recogieran a su colaborador, otro menor de edad quien fue posteriormente abatido.

Se deslinda Raúl Morón de señalamientos

Por Tania Gómez

El senador morenista Raúl Morón se deslindó de cualquier relación con el homicidio del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, y se dijo dispuesto a ser investigado.

Luego de que tanto la viuda y actual alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, como Raquel Ceja, abuela Del alcalde asesinado, se manifestaran por que se investigue al diputado Leonel Godoy y al senador Raúl Morón, así como al exalcalde Nacho Campos, por el homicidio de Carlos Manzo, el legislador se dijo dispuesto a colaborar con las investigaciones.

“Sin ninguna dificultad, si es necesario que nosotros comparezcamos ante quien sea, lo vamos a hacer, sin ningún problema, no tenemos nada que esconder. Yo creo que lo que tienen que hacer es investigar a fondo las fiscalías y nosotros dispuestos. Yo particularmente dispuesto a lo que se requiera de mi parte”.

El senador Raúl Morón en conferencia de prensa, en imagen de archivo ı Foto: Cuartoscuro

El Dato: Grecia Quiroz subrayó que no acusa directamente a los legisladores morenistas, pero insistió en que deben ser investigados por los contrastes políticos entre ellos.

Grecia Quiroz externó el pasado 14 de noviembre en conferencia de prensa: “Bien sabemos que Carlos le estorbaba a mucha gente, pero específicamente a ciertos personajes”, precisó, después de mencionar los tres nombres.

Al respecto, Raúl Morón rechazó estar involucrado en los hechos que acabaron con la vida de Carlos Manzo el pasado 1 de noviembre.

“Nosotros nada tenemos que ver. Nosotros hacemos política, lo hemos hecho por más de 40 años de manera transparente (...) Que se investiguen todas las líneas, que no se deje ninguna sola, porque es importante que los michoacanos y las michoacanas sepamos qué pasó con ese incidente tan lamentable”.

En entrevista en el Senado de la República, Morón Orozco reconoció que Carlos Manzo contrastaba tanto con Leonel Godoy como con él.

“Es cierto porque él fue presidente municipal, compitió contra Morena y siempre contrastó contra nosotros y lo siguió haciendo después de ser presidente municipal. Pero eso tiene que ver con cuestiones de carácter político, no con otras circunstancias (..) Él es el que no coincidía con nosotros. Él fue diputado de Morena y después decidió ser candidato independiente, listo, o sea, es una decisión de él y respetable”, explicó.

El excandidato al gobierno de Michoacán aseguró tener las manos “totalmente limpias” y estar tranquilo: “estamos tranquilos, dispuestos a enfrentar cualquier asunto. Si somos requeridos, vamos a asistir sin ningún problema porque no tenemos nada, nada, absolutamente nada de qué avergonzarnos”.

El senador morenista insistió en que las acusaciones deben ser tomadas con cautela y que un hecho tan grave no derive en “conjeturas políticas apresuradas”.

Consideró que la crispación tras el asesinato ha sido aprovechada por algunos actores para “sembrar sospechas infundadas” que no se sostienen en hechos.

“Es comprensible el dolor de la familia, pero las instituciones trabajan con evidencias, no con señalamientos”, dijo.

Raúl Morón también recordó que, pese a haber tenido diferencias políticas con Manzo, nunca existió un conflicto personal ni una confrontación que pudiera justificar señalamientos de ese calibre: “Contrastamos, sí, en el terreno de las ideas. Él tenía su proyecto, su propia forma de hacer política, y nosotros la respetamos. Nada pasó de ahí”, dijo.

Respecto al clima político en Michoacán tras el homicidio, el morenista reconoció que el suceso generó preocupación social, pero aseguró que su partido mantiene su fortaleza en el estado.

Además, negó que el homicidio represente un beneficio político para alguien y rechazó especular sobre impactos en procesos electorales futuros y agregó que la ciudadanía será quien valore los perfiles rumbo a 2027, y que cada figura pública en Michoacán es ampliamente conocida por la población.

Sobre el nombramiento de Grecia Quiroz como alcaldesa de Uruapan, el legislador michoacano explicó que fue una decisión del Movimiento del Sombrero, que es una organización independiente, y le deseó que le vaya bien. Además, señaló que la apoyaría si fuera necesario.

Tira violencia desfile del 20N en municipios

› Por Alan Gallegos

Las fiestas y desfiles con motivo del 115 Aniversario de la Revolución Mexicana fueron suspendidos en al menos cuatro municipios de Michoacán y Chihuahua, debido a los hechos violentos que se registraron en los últimos días.

En el anuncio más reciente, el municipio de Salvador Escalante, en Michoacán, informó que el sector educativo determinó no llevar a cabo el desfile escolar este año.

El Dato: POZA RICA, Veracruz, decidió también no tener festejos revolucionarios. La decisión se tomó debido a la afectación generada por las recientes inundaciones en La Hasteca.

“Después de un análisis detallado y del intercambio de opiniones entre las instituciones presentes, fue el propio sector educativo quien determinó no llevar a cabo el desfile escolar este año. El Gobierno Municipal respeta plenamente esta decisión y reitera su disposición para continuar trabajando de manera coordinada con las instituciones educativas en favor de nuestras niñas, niños y jóvenes, fortaleciendo las actividades formativas, académicas y cívicas que contribuyen al desarrollo integral de la comunidad estudiantil”, señaló en un comunicado el municipio.

El lunes pasado, en esta localidad, tras un operativo de seguridad, integrantes de una célula criminal fuertemente armada atacaron a personal de fuerzas estatales y federales.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Michoacán confirmó que dos presuntos implicados fueron abatidos durante un enfrentamiento que se registró en La Cantera, municipio de Salvador Escalante.

“Tras un operativo para detener a un objetivo prioritario, civiles armados bloquearon y quemaron vehículos en distintos puntos carreteros de La Piedad, Zamora y Pátzcuaro”, posteó la dependencia estatal.

Celebración del desfile cívico militar por el 113 aniversario de la Revolución Mexicana, en noviembre del 2023, en Xalapa, Veracruz. ı Foto: Cuartoscuro

También en Michoacán, Uruapan canceló la celebración, debido a los recientes acontecimientos en los que fue asesinado el alcalde Carlos Manzo.

La viuda de Carlos Manzo Rodríguez y alcaldesa sustituta, Grecia Itzel Quiroz García, divulgó en sus redes sociales: “Esta decisión se toma con profundo respeto y responsabilidad, priorizando la seguridad y tranquilidad de todas las familias uruapenses”.

En el municipio de López, en Chihuahua, la presidenta municipal Dalila Maldonado señaló que la decisión se tomó de manera conjunta con directivos escolares, quienes consideraron que no existen condiciones óptimas para realizar un evento que implique la concentración de menores y público en general.

También en Chihuahua, el municipio de San Francisco del Oro decidió cancelar el tradicional desfile conmemorativo del 20 de Noviembre debido a la inseguridad que se vive.

En un comunicado, la presidenta municipal dijo que la decisión “se tomó para proteger el bienestar de la población”.

La cancelación ocurre cinco días después de que en el municipio vecino de Hidalgo del Parral se registrara una jornada violenta que dejó como saldo la muerte de 10 personas, de las cuales ocho perdieron la vida tras un enfrentamiento ocurrido en el carril hípico Santa Teresa, durante una jornada en la que tenían lugar carreras de caballos.

Además, minutos después del tiroteo, sicarios bloquearon con dos tráileres la carretera Parral-Jiménez, lo que impidió el paso y generó incertidumbre entre quienes viajaban por la zona.

Horas antes de este hecho, un grupo de hombres armados abandonó el cuerpo desmembrado de una persona, con un narcomensaje clavado en la espalda, en el mismo municipio.

El cadáver fue localizado en los escalones de la Puerta del Tiempo, uno de los puntos más concurridos y simbólicos de la ciudad.

De igual manera, se reportaron balaceras que se prolongaron varios minutos en las colonias Revolución, Almanceña y Lopez Portillo, lo que obligó a las familias a resguardarse en sus viviendas.