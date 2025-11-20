‘Huachitúneles’ en México pasan por encima de Pemex: PAN

Una de las tomas clandestinas aseguradas por el Gabinete de Seguridad.

El diputado federal del PAN, Ernesto Sánchez Rodríguez, exigió a Petróleos Mexicanos (Pemex) un informe completo sobre la aparición de túneles utilizados para el robo de combustible —los llamados “huachitúneles”— detectados durante el actual sexenio encabezado por Claudia Sheinbaum.

El legislador pidió datos actualizados sobre cuántos túneles han sido hallados, el volumen de combustibles decomisados y el número de detenidos vinculados con esta modalidad de huachicol fiscal que opera desde predios particulares.

De acuerdo con Sánchez Rodríguez, este delito no solo implica un daño económico para el país, sino un riesgo directo para las comunidades cercanas, pues la excavación y manipulación clandestina de ductos puede provocar explosiones como la registrada en Hidalgo, donde dos personas murieron y varias más resultaron con quemaduras graves.

El diputado panista recordó casos recientes, como el túnel descubierto cerca del Periférico en la Ciudad de México, así como otros hallazgos en Azcapotzalco, Chihuahua y el Estado de México. Señaló que estos puntos suelen ubicarse en inmuebles en obra negra, casas abandonadas o propiedades adquiridas por grupos huachicoleros para operar excavaciones ilícitas sin levantar sospechas.

Petróleos Mexicanos (Pemex), en una fotografía ilustrativa. ı Foto: Reuters

Sánchez Rodríguez denunció la posible complicidad de trabajadores de construcción reclutados por organizaciones dedicadas al robo de combustible. Explicó que los delincuentes suelen montar negocios falsos o desalojar viviendas para realizar perforaciones subterráneas que conectan directamente con los ductos.

Por ello, exigió a Pemex transparentar la información sobre los túneles asegurados por la Guardia Nacional, así como identificar a los detenidos, tanto integrantes del crimen organizado como servidores públicos relacionados con el manejo de ductos o autoridades estatales y municipales.

De acuerdo con el legislador, el huachicol fiscal deja pérdidas históricas superiores a 600 mil millones de pesos, lo que representa uno de los episodios más graves de corrupción entre particulares, funcionarios y dependencias federales en torno al control de combustibles en México.

El diputado federal del PAN, Ernesto Sánchez Rodríguez ı Foto: Cámara de Diputados

LMCT