Salieron de la pobreza 13 millones, destaca Montiel

Ariadna Montiel (al centro) fue arropada por legisladoras de Morena, ayer, en la Cámara baja.

Al comparecer en San Lázaro por la Glosa del Primer Informe de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, destacó que llegó desde “una política cimentada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y hoy, bajo el liderazgo de Sheinbaum, ha dado como resultado que 13 millones 400 mil mexicanos han salido de la pobreza.

“Comparezco ante esta soberanía para rendir cuentas con la satisfacción del deber cumplido. Comparezco ante ustedes para informar sobre los hechos y los avances de la política de bienestar”, dijo la titular del Bienestar.

El Dato: EN JUNIO, un informe de la OCDE señaló que México logró en una década la mayor reducción de pobreza relativa entre los países pertenecientes a esa organización.

Montiel celebró que la desigualdad se redujo de 0.426 a 0.391 de 2019 a 2014 en la escala de Gini, “lo que significa que nuestro país es menos desigual y hay una redistribución justa de la pobreza”.

TE RECOMENDAMOS:

La funcionaria también mencionó que al día de hoy más de 32 millones de personas reciben un programa de bienestar, con una inversión social en 2025 de 851 mil millones de pesos, el 2.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Y acotó que “esas cifras no son casualidad, son la confirmación de que vamos muy bien, que la transformación avanza. Confirmamos que seguimos en la ruta correcta y que vamos a ir todavía mejor”; además, agregó que “la legitimidad se gana en el territorio, escuchando las justas demandas del pueblo. Antes se gobernaba desde el escritorio, nosotros gobernamos desde el territorio. Seguimos el mandato del pueblo de México, que se expresó en 2024”.

La funcionaria federal expresó su reconocimiento y agradecimiento a las y los legisladores, pues mencionó que con su voto a favor de las reformas presentadas por el expresidente López Obrador e impulsadas al inicio del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, “se consolidaron los programas de bienestar como derechos del pueblo de México, recuperando de esta manera el espíritu social de la Revolución Mexicana, nuestra tercera transformación”.

3.9 por ciento se redujo la pobreza relativa en países de OCDE

133.4 millones de habitantes estima Conapo habrá en 2025

También dijo que el salario recuperó el ingreso laboral y los programas de bienestar “son el piso de la seguridad que protege a la población más vulnerable cuando este ingreso falta o fluctúa”.

Refirió que la desigualdad alcanzó su nivel más bajo desde que se tiene registro en México, ya que hace 20 años, el ingreso de los hogares más pobres era apenas de mil 483 pesos mensuales.

Y dijo hoy aumentó casi seis mil pesos: “Mientras el ingreso de los más ricos creció al doble, el de los más pobres llegó a multiplicarse por 4.

“Por primera vez en mucho tiempo, los de abajo están mejorando sin que los de arriba pierdan. Por fin la prosperidad es compartida. Hay una redistribución justa de la riqueza”.

Comentó que el ingreso de los hogares creció 16 por ciento en términos reales.

“Como ya hemos informado, esto se debe a los programas de bienestar, a la política salarial y a la inversión de obras estratégicas para el desarrollo que generan empleo”, manifestó.

Montiel añadió que “durante décadas el neoliberalismo nos mintió, nos repitieron hasta el cansancio la cantaleta tecnocrática que sí subían los salarios se disparaba la inflación y de 2000 a 2018 el salario promedio mínimo real pasó de 75.6 pesos diarios a 88.15, tan solo 12.55 pesos con un aumento real en 18 años del 16 por ciento”.

Mexicanos necesitan más programas: Kenia

La comparecencia de la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, “es la oportunidad para reconocer la importancia de los programas y que los mexicanos necesitan más”, afirmó la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán.

“La comparecencia de hoy es de suma importancia porque estamos hablando del gasto más alto, de la inversión más alta, del presupuesto más alto que este gobierno ejerce para las y los mexicanos. Y estamos hablando de la Secretaría en la que se ejerce uno de los temas que sin lugar a dudas son importantes para las y los mexicanos, que son los programas sociales”, indicó.

Subrayó que la discusión nacional a propósito de la inseguridad, el requerimiento de medicinas, de carreteras seguras y de transporte público de calidad en distintos puntos del país, demuestra que se está por el camino correcto en términos de programas sociales y que en este país las y los mexicanos necesitan más.

Destacó que Bienestar ejercerá en 2026 un gasto de 674 mil 510 millones de pesos, 9.5% del presupuesto total del Gobierno federal y llamó a que haya transparencia para saber el destino de esos recursos.

En otro tema, Kenia López informó que, en un hecho histórico, la Cámara de Diputados recibirá hoy a 75 representantes diplomáticos de las distintas embajadas con presencia en nuestro país.

Cifras están maquilladas, cuestiona la oposición

› Por Claudia Arellano

La diputada Elizabeth Martínez Álvarez del PAN, dijo durante su intervención en la comparecencia de la secretaria del Bienestar que “México sigue enfrentando una pobreza estructural” y señaló que millones de personas esperan claridad, resultados y una política social que realmente transforme vidas, “pues no se puede hablar de bienestar mientras se ocultan las cifras reales de pobreza y se deteriora la política social”.

“México sigue enfrentando una pobreza estructural que no disminuye. La reducción de la pobreza registrada en los últimos años no responde a los programas sociales, sino al incremento del ingreso laboral por el aumento del salario mínimo, fin del outsourcing y pensión mínima garantizada”, dijo.

Indicó que no existe un padrón único nacional, no hay cobertura universal para mayores de 30 años y miles de niñas, niños y adolescentes siguen sin acceso a terapias, diagnósticos tempranos o rehabilitación. Preguntó sobre los recursos para garantizar la movilidad, vida independiente y participación plena y cómo se puede hablar de bienestar cuando el presupuesto reduce, limita o elimina programas esenciales para la inclusión plena de las personas con discapacidad.

El diputado Christian Mishel Castro Bello, del PRI, sostuvo que el Primer Informe dice que supera la pobreza, pero los datos duros, los del Inegi y de los organismos independientes cuentan otra historia: “Se están maquillando cifras, debilitando instituciones y dejando en total abandono los derechos sociales más básicos. Además, aseveró que en el PRI están a favor de los programas sociales; no solamente los creamos sino también los impulsamos. Lo único que exigimos es que tengan impacto y beneficios reales, porque mientras maquillan cifras, México sigue sin salud, sin derechos y sin política social”.

Cuestionó que si 44.5 millones de mexicanos carecen de acceso a la salud, cómo se califica el modelo de bienestar como un sistema de derechos y no sólo asistencialismo político.

El legislador también se preguntó cómo se calcula ahora esa pobreza multidimensional sin un órgano autónomo e independiente y qué programas se tienen para la primera infancia, así como por qué los estados más pobres siguen con altísimos niveles de pobreza.