Anuncia Presidenta Sheinbaum gira de fin de semana

Al iniciar su conferencia mañanera, la Presidenta Claudia Sheinbaum informó que este viernes viajará a Tuxtla Gutiérrez y posteriormente al Corredor Interoceánico, donde inaugurará una de sus etapas.

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que también visitará la mixteca oaxaqueña para supervisar los trabajos de mejoramiento carretero. El domingo, dijo, asistirá a Veracruz con motivo del aniversario de la Independencia en la Mar.

Presidenta Claudia Sheinbaum anunció, además, que inaugurará nuevo equipo no intrusivo de la Aduana de Veracruz, basado en tecnología de Rayos X, así como una casa histórica dedicada a Benito Juárez.

Este viernes, a la Presidenta Claudia Sheinbaum la acompañaron durante su conferencia el secretario de Educación, Mario Delgado, y Ricardo Villanueva, subsecretario de la dependencia, quienes informaron sobre la plataforma Saberesmx.

