Con el Plan por la Paz y la Justicia capturan a 87

Elementos de seguridad custodian a uno de los detenidos en el marco del Plan Michoacán.

El Gabinete de Seguridad dio a conocer que del 10 al 19 de noviembre 87 personas fueron detenidas en Michoacán. Además, fueron aseguradas armas de fuego, vehículos y precursores químicos, gracias a la puesta en marcha del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y de la operación de seguridad Paricutín.

Las autoridades federales detallaron que los operativos incluyeron la intervención del Ejército (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Fuerza Aérea (FA) y autoridades estatales, quienes atendieron un total de 59 denuncias ciudadanas durante el periodo mencionado.

El Dato: La operación Paricutín contempla el despliegue de más de 12 mil efectivos de la Defensa, GN y Semar en Michoacán contra, al menos, 12 cárteles que operan en la entidad.

Entre lo confiscado destacan 38 armas de fuego, seis mil 363 cartuchos, 346 cargadores, 52 artefactos explosivos y 52 kilos de material explosivo. También fueron asegurados 74 vehículos —varios de ellos con reporte de robo— y diverso equipo táctico.

Con base en un reporte oficial, en estas acciones se logró el aseguramiento de un arsenal considerable, así como drogas y sustancias empleadas para la producción de estupefacientes.

En materia de drogas, las autoridades informaron sobre el decomiso de 13 mil 432 kilos de marihuana y 332.1025 kilos de metanfetaminas. Además, en distintos puntos del estado se localizaron instalaciones y depósitos clandestinos donde se almacenaban grandes cantidades de sustancias químicas, usadas para elaborar drogas sintéticas.

2 mil 300 kilos de precursores químicos fueron asegurados en los operativos

Según la información, en total se aseguraron nueve mil 200 litros y dos mil 300 kilos de precursores químicos, los cuales representan un importante golpe a la capacidad de producción de los grupos criminales que operan en la región.

Cabe destacar que todos los detenidos, así como las armas, drogas, vehículos y material asegurado, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones y procedimientos legales correspondientes. La Defensa reiteró que estos operativos se llevaron a cabo con estricto apego al Estado de derecho y con respeto a los derechos humanos de los detenidos.

Las acciones recientes forman parte del despliegue reforzado en Michoacán tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, crimen que llevó al Gobierno federal a acelerar intervenciones y reforzar la presencia de fuerzas de seguridad en diversas zonas del estado. La estrategia busca contener los niveles de violencia generados por las disputas territoriales, así como frenar la operación de laboratorios de metanfetamina y cadenas de suministro de drogas sintéticas.

¿QUÉ ES EL PLAN MICHOACÁN?

El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia es una estrategia federal impulsada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para reducir la violencia en la entidad, uno de los estados más afectados por la presencia del crimen organizado. Su objetivo es desarticular células delictivas, inhibir la operación de laboratorios clandestinos y recuperar el control territorial mediante acciones coordinadas entre las instituciones de seguridad, la Defensa, GN, FGR y autoridades estatales.

Mientras que la operación Paricutín forma parte de este plan y se centra en atender denuncias ciudadanas, reforzar patrullajes, asegurar armas y drogas, y detener a generadores de violencia en zonas estratégicas.