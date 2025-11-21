Iniciativa de 40 horas se prevé para diciembre

La jornada laboral de 40 horas a la semana podría traer beneficios para quienes trabajen los sábados.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, mencionó que la iniciativa en materia de jornada laboral de 40 horas “puede llegar antes del 15 de diciembre”.

El legislador dijo que es una decisión de la Presidenta, “un compromiso de ella en la campaña y, estoy seguro, que va a cumplirlo y nosotros vamos a ayudarle para cumplirlo. Ella habló de semana de 40 horas antes de que concluya su sexenio”.

El Tip: El propósito central de la Ruta por las 40 Horas es garantizar que la reforma sea incluyente, participativa y en consenso.

Agregó que “quiere decir que será gradual. Y estamos en la disposición de acompañarla en este proceso legislativo, de establecer en la ley y en la Constitución las semanas de 40 horas”.

Indicó que está enterado de que la Presidenta le encargó el documento de iniciativa al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Baruch Bolaños López, “pero no sé si ya lo concluyó”.

Monreal Ávila recordó que el secretario federal “estaba conversando, por encargo de la Presidenta, con los sectores económicos, con las cámaras, los grupos empresariales, para caminar de manera consensada en la propuesta que se haga. Y me parece muy atinado que se haga así”.

El morenista añadió: “No hay que desesperarse. Yo desearía que antes de que cierre el periodo de sesiones, que estamos pensando en cerrar entre el 11 y 12 de diciembre, pueda darse esta iniciativa”.

En espera de la iniciativa del Gobierno federal con reformas para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas, la Comisión del Trabajo y Previsión Social de la Cámara baja continúa con el programa denominado “Ruta por las 40 horas”.

Diputados del PAN y del Verde precisaron que se han reunido con cámaras empresariales y legisladores locales y aún están pendientes reuniones, entre ellas con Marath Bolaños.

Gabriela Benavides, secretaria de la comisión, destacó que están en espera de la iniciativa de la Presidenta para su análisis, y de las propuestas de las bancadas.