Plataforma SaberesMX apoyará a que conocimiento de jóvenes se duplique cada 24 horas, afirma SEP

Mario Delgado, secretario de Educación Pública en México, informó este vienes sobre el programa SaberesMX, y destacó que, con el avance de la Inteligencia Artificial generativa, “el conocimiento se duplica cada 24 horas”.

Durante la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum, Mario Delgado afirmó que tanto la tecnología de la información como la inteligencia artificial están teniendo un impacto profundo en los modelos educativos.

El titular de este organismo dijo que las próximas generaciones deberán cambiar de oficio o reinventarse constantemente, dado el ritmo de transformación tecnológica. “El derecho a la educación debe permanecer vigente durante toda la vida”, afirmó.

Mario Delgado sostuvo que la educación superior “necesita una transformación profunda”.

El titular de Educación aseguró que SaberesMX representa un desafío a toda la arquitectura tradicional de la educación superior, pues busca hacerla más flexible, accesible y acorde con las nuevas dinámicas del aprendizaje.

Mario Delgado explicó que existen plataformas privadas con mayor alcance que todas las instituciones públicas de educación superior juntas, lo que obliga al Estado a actuar. Como ejemplo, mencionó que Coursera tiene 7.3 millones de usuarios en México, mientras que el sistema de educación superior apenas suma 5.5 millones de estudiantes.

Mario Delgado dijo que si no se emprenden cambios, se corre el riesgo de que la educación pública quede rezagada. Agregó que, mientras las plataformas privadas se enfocan en certificaciones altamente especializadas y orientadas a empleos de alta remuneración, el gobierno busca garantizar una formación integral, humanista y con pensamiento crítico.

Mario Delgado mencionó que entre las primeras entidades integradas a la plataforma se encuentran: UNAM, UnADM, Tecnológico Nacional de México, IPN, ASU, aprende.mx, IMSS y Open Academy.

En tanto, el subsecretario de Educación Pública, Ricardo Villanueva, destacó que esta red inicial permitirá ampliar rápidamente la oferta educativa gratuita.

Asimismo, mencionó que el primer curso alojado en la plataforma es “SanaMente LibreMente: jóvenes por la paz y contra las adicciones”, dirigido a los 5.5 millones de estudiantes de educación superior del país. Más de 70 especialistas participaron en su elaboración.

Ricardo Villanueva explicó que SaberesMX es una plataforma diseñada para acompañar a las personas a lo largo de toda la vida, permitiendo que las universidades estén presentes en cada etapa formativa.

Comentó que, en las plataformas privadas más populares del mundo, los cursos con mayor demanda son “La ciencia del bienestar” y “Justicia”, lo que demuestra el interés global por contenidos vinculados al desarrollo personal y la reflexión social.

A partir de este jueves, cualquier usuario puede ingresar a SaberesMX utilizando su cuenta Llave MX. El sistema, además, sugerirá cursos personalizados según los intereses de cada persona. Villanueva precisó que en el desarrollo del curso colaboraron más de 20 instituciones, y que su duración de 16 horas equivale al valor de un crédito universitario

