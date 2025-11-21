Rosa Icela revisa con el gobernador Ramírez Bedolla “Plan Michoacán”

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, este viernes dio seguimiento al “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, en coordinación con el gobernador del estado Alfredo Ramírez Bedolla, esto, tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

“Nos reunimos con el gobernador de Michoacán (...) a partir del lunes iniciaremos las visitas casa por casa y las Ferias del Bienestar como parte del Plan Michoacán”, dijo la titular de la dependencia federal.

En la publicación que compartió en X, la funcionaria federal detalló que en el encuentro se establecieron un par de acciones que se pondrán en marcha para dar continuidad el Plan Michoacán: Recorridos casa por casa y ferias del Bienestar.

Aunado a lo anterior, Rosa Icela Rodríguez expuso en su tuit que en la reunión con el mandatario estatal, estuvieron presentes los representantes del sector del transporte público de la entidad.

En un encuentro virtual este viernes 21 de noviembre, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y distintas personas funcionarias dialogaron con la titular de gobernación para revisar el Plan Michoacán.

“También anunciamos que a partir del lunes iniciaremos las visitas casa por casa y las Ferias del Bienestar como parte del Plan Michoacán”, comentó Rosa Icela Rodríguez.

La secretaria de gobernación, informó además que en el encuentro estuvieron transportistas para avanzar en el proyecto del Metrobús de Morelia.

Cabe destacar que tras el asesinato de Carlos Manzo, el gobierno federal inició el 8 de noviembre el Plan Michoacán, el cual tiene la finalidad de impulsar el desarrollo de estado mediante el combate a quienes atentan contra la seguridad y otras estrategias.

Además, se prevé que las nuevas acciones incluyan una coordinación más estrecha entre autoridades locales y federales, así como mecanismos de acompañamiento comunitario para fortalecer la presencia institucional.

Estas medidas buscan reforzar el trabajo social y operativo en zonas prioritarias, con el fin de recuperar la confianza ciudadana y reducir los índices de violencia en municipios afectados.

