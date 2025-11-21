Sheinbaum inaugura hospital del IMSS en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con inversión de 2,400 mdp

Autoridades federales y estatales encabezaron la apertura del Hospital “14 de Septiembre” del IMSS.

La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el Hospital General de Zona No. 13 “14 de Septiembre” del IMSS, una obra con inversión de 2 mil 400 millones de pesos destinada a fortalecer el sistema IMSS-Bienestar y beneficiar a 290 mil derechohabientes, lo cual, aseguró “garantiza el acceso a la salud como un derecho”.

El nuevo hospital ya comenzó a realizar intervenciones quirúrgicas, lo que la mandataria calificó como “un hecho histórico” por su relevancia para ampliar la capacidad hospitalaria y los servicios de especialidad en el estado.

Entre los primeros procedimientos, señaló la mandataria federal, destacan cirugías de catarata, resecciones de lipomas, cierre de fístulas y diversas electrofulguraciones.

En su intervención, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar refrendó su respaldo a la Presidenta y expresó el apoyo del estado al proyecto. Posteriormente reconoció la magnitud de la obra al señalar que representa un beneficio directo para miles de trabajadores afiliados al IMSS.

También agradeció al director general del instituto, Zoé Robledo, por su “empeño y determinación” en la culminación del hospital.

Ramírez Aguilar recordó que el IMSS ha sido clave para garantizar el acceso a la salud mediante las cuotas aportadas por los trabajadores. Destacó que en Chiapas existe un amplio reconocimiento al trabajo del instituto.

Al tomar la palabra, Zoé Robledo detalló que el hospital cuenta con 261 camas, de las cuales 144 son de hospitalización y 117 corresponden a otras áreas de atención.

Incluye 43 especialidades médicas y una plantilla de 1,691 trabajadores, entre ellos 369 médicas y médicos especialistas. Resaltó además que el nosocomio dispone del “resonador magnético más potente del estado”.

Robledo añadió que Doña Andrea, de Tapachula, y Doña Romelia, de Tuxtla, fueron las primeras pacientes atendidas. Desde el inicio de operaciones, el 14 de septiembre, el hospital ha brindado más de 18 mil atenciones, incluidas terapias físicas, consultas de especialidad y más de 100 cirugías.

