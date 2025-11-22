Cuidadores: el país requiere 5 millones; 46% de la población ya los necesita

Persona en silla de ruedas acude a vacunarse contra el Covid-19, en imagen de archivo

El 46 por ciento de la población mexicana requiere de cuidados actualmente; esto significa que, para garantizar una atención adecuada, el país necesita 5.5 millones de personas que se encarguen de estas atenciones, de acuerdo con un análisis del Instituto Mexicano de Competitividad (Imco).

Además, ese 46 por ciento que demanda cuidados se traduce en alrededor de 32.8 millones de personas; de ellas, 17 millones son adultas mayores, 5.6 millones tienen alguna discapacidad y casi 11 millones son niñas y niños menores de seis años.

El Dato: A nivel nacional, el gasto en cuidados asciende a 7.72 mil millones de pesos trimestralmente, que incluye guarderías, escuelas preescolares, centros de asistencia…

El tema se vuelve más preocupante al analizar la dinámica de envejecimiento de la población mexicana. Según el Imco, las personas adultas mayores pasarán de representar el nueve por ciento en 2025 al 18 por ciento en 2050, mientras que la proporción de infancias disminuirá de 16 a 11 por ciento en el mismo periodo, de acuerdo con proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo).

Por primera vez, México tendrá recursos etiquetados en su gasto público para atender los cuidados. El recién aprobado Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 incluye 466 mil millones de pesos para la consolidación de una sociedad de cuidados; esto equivale a 4.6 por ciento del presupuesto total y al 1.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, analiza el Imco, este presupuesto debería duplicarse para responder a la demanda creciente de servicios de cuidado.

De acuerdo con este análisis, de cada 100 pesos en el presupuesto de 2026 para el sistema de cuidados, sólo 6.4 se destinarán a acciones de cuidado directo, es decir, expansión de centros de educación inicial, atención a personas con discapacidad y apoyos a madres trabajadoras.

Otro aspecto para considerar es la carga desproporcionada que existe entre las personas cuidadoras.

Al menos 19.6 millones de mujeres no se pueden incorporar al mercado laboral por dedicarse al cuidado de otra persona: hijos, personas enfermas o adultos mayores, de acuerdo con datos del Tercer Foro Internacional de la Primera Infancia, donde expertos concluyeron que, para garantizar, por ejemplo, infancias sanas, es necesario cuidar a los que cuidan.

El Imco también remarcó que, en México, 31.6 millones de personas de 15 años y más brindan cuidados sin recibir una remuneración a cambio. Tres de cada cuatro son mujeres, y entre ellas, las madres asumen la mayor proporción, seguido de las abuelas.

Por otro lado, el mercado laboral concentra a 647 mil personas que se dedican profesionalmente al cuidado, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, y representan uno por ciento de la población ocupada a nivel nacional. De ellas, nueve de cada diez son mujeres.

En promedio, las mujeres cuidadoras trabajan 29 horas semanales y perciben un ingreso mensual de ocho mil 202 pesos. Sindy González, gerente de Primera Infancia en Fundación FEMSA, detalló a este diario por qué es urgente que en México exista una estrategia integral para este sector.

“Muchas veces nos enfocamos en el cuidado de los niños y olvidamos a quienes dan el cuidado. Invertir en el bienestar de los cuidadores es una estrategia directa para influir positivamente en el bienestar de los niños. Cuando los cuidadores se sienten acompañados y fortalecidos, se ejerce esta responsabilidad con mayor paciencia”, dijo a La Razón.

Por su parte, Liana Ghent, de la asociación internacional Step by Step, señaló en el Foro Internacional de Primera Infancia que, sin políticas públicas y participación de todos los sectores de la sociedad, “no es posible cuidar a las personas cuidadoras, que son vitales para el desarrollo temprano de las infancias”.

La experta dijo que, tras la pandemia, se dio el “grave riesgo de revertir los pocos avances de los últimos 20 años en materia de cuidados infantiles, ya que se debió atender la crisis de salud en el mundo”, e indicó que el gasto público en 2023 a nivel mundial era de apenas 0.25 por ciento en primera infancia versus el 19.8 por ciento en pensiones de diversa índole.

“No hay un solo centro académico dedicado al tema; los cuidados son esenciales en la primera etapa de la vida humana”, dijo.

Ghent refirió que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ha llamado a atender la crisis pública mundial que afecta a las infancias por conflictos, guerra, afectaciones al ambiente y otros factores que minan los esfuerzos que es necesario fortalecer para garantizar el cuidado en su formación en aprendizaje, crecimiento y bienestar, “aunque sea difícil hacerlos sentir seguros ante los riesgos que están enfrentando, debido a que sus cuidadores están enfocados en cuidar otros aspectos”.

“Toca a la comunidad sostener a las familias, para que los niños crezcan con nuevas oportunidades, y dejen de heredar problemas de pobreza y falta de oportunidades; la crianza debe ser colectiva y no dejarla sobre una sola persona, sobre los cuidadores, en general, mujeres”, concluyó la experta.

