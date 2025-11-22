Detienen a siete escoltas de Carlos Manzo en Uruapan

Elemento de la Policía de Investigación, en el centro de Uruapan, este viernes.

La Guardia Nacional detuvo a siete escoltas que acompañaron al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, la noche de su asesinato el pasado 1 de noviembre, según han reportado diversos medios.

Se informó que la fiscalía estaba investigando al personal de seguridad que había acompañado al presidente municipal a las celebraciones por el Día de Muertos por haber disparado contra Víctor Manuel Ubaldo, el adolescente que apretó el gatillo, cuando éste ya estaba inmovilizado.

El Dato: La casa de cultura de Uruapan, donde fueron aprehendidos los escoltas este viernes, era utilizada por Carlos Manzo como oficinas de la presidencia municipal.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ya había informado que los investigados eran policías municipales que esa noche fungían de escoltas para Manzo.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES No asaltarán embajada

Las detenciones se dieron durante un operativo desplegado en el Centro de Uruapan, de acuerdo con informes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán y medios nacionales.

Las aprehensiones se realizaron al interior de la Casa de la Cultura de Uruapan, donde los agentes cumplimentaron órdenes judiciales presuntamente vinculadas al homicidio del edil.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, anunció este martes la detención de Jorge Armando ‘N’, identificado como uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.

Esta detención se registró antes del mediodía, en un operativo encabezado por la Guardia Nacional, Ejército y Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán.

Hace unos días el fiscal general del estado de Michoacán informó que los guardias de Carlos Manzo iban a ser llamados a declarar nuevamente a pesar de que seguían estando activos.

“Todos están concentrados, siguen en servicio y por el momento vemos colaboración”, declaró el fiscal general del estado, Carlos Torres Piña.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, sostuvo que las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de investigación en torno al asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

El mandatario morenista señaló que se está averiguando la razón por la que los escoltas del edil abatieron al atacante, cuando éste ya había sido detenido.

Ramírez Bedolla indicó que es necesario esclarecer las circunstancias de la agresión, así como la actuación del equipo de seguridad que resguardaba a Manzo Rodríguez.

Jorge Armando “N”, apodado como El Licenciado y uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato del alcalde Carlos Manzo, fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1, El Altiplano, en el Estado de México.

El movimiento se realizó durante la noche del 20 de noviembre y la madrugada del día siguiente bajo un fuerte dispositivo de seguridad encabezado por la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como por elementos de la Guardia Civil de Michoacán.

México, 2.o país con más líderes locales asesinados

› Por Alejandro Galindo

Con un rango de 200 y 350 liderazgos locales, entre alcaldes, exalcaldes y candidatos municipales; México se ubica como el segundo país con la mayor tasa de violencia en ese rubro, de acuerdo con el análisis de Zona Gris: estudio de homicidios de alcaldes (2000–2025).

El país sólo es superado por Colombia, otra de las naciones de América Latina que han vivido el flagelo de la violencia por el crimen organizado; en esa nación el número se eleva hasta 900.

El Dato: La Alcaldesa de Tepalcatepec, Martha Laura Mendoza Mendoza y su esposo, fueron asesinados a balazos el 17 de junio frente a su domicilio, en el municipio de Michoacán.

El informe, que abarca casos documentados en medios de comunicación desde el año 2000 hasta el 12 de noviembre de 2025, revela que los cárteles o el crimen organizado han sido los actores principales en los asesinatos de los líderes locales en México, a causa del “control territorial y el narco-voto”.

Aunque la injerencia del narcotráfico es un punto en común entre las dos naciones, en ese país intervienen otros factores, como los contextos de conflicto armado por guerrillas y grupos paramilitares y la violencia política rural.

En la visualización de los asesinatos de alcaldes en este país, desde el 2000, el sexenio de Enrique Peña Nieto se ubica como el más mortífero, con 42 casos, le sigue la administración de Felipe Calderón, con 37 asesinatos, y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con 26.

Ceremonia fúnebre de la alcaldesa de Tepalcatepec, Martha Laura Mendoza y de su esposo, asesinados el 19 de junio en el centro de la localidad. ı Foto: Cuartoscuro

En lo que va de la actual gestión encabezada por la Presidencia de Claudia Sheinbaum, del 1 de octubre de 2024 al 12 de noviembre de 2025, se han registrado 10 asesinatos de presidentes municipales, aunque la mayoría se mantiene en investigación, la sombra del crimen organizado está impresa en casi todos los casos.

El más emblemático de los reportes recientes ha sido el homicidio del edil de Uruapan, Carlos Manzo, que obligó a las autoridades federales a focalizar una estrategia de seguridad en Michoacán.

Para el autor del Estudio de homicidios de alcaldes, David Pérez Castillo, investigador del Tecnológico de Monterrey, el asesinato de Carlos Manzo “no fue un incidente aislado, sino una manifestación de la profunda crisis que atraviesa la gobernanza municipal en México, confirmando la persistencia de la violencia estratégica del crimen organizado”.

Esta problemática, señala Pérez Castillo, sugiere que el crimen organizado usa la violencia letal como un medio de negociación forzosa con el aparato estatal.

“La ejecución de un alcalde conocido por su resistencia activa, como Manzo, envía un mensaje de terrorismo político a otros municipios vulnerables, elevando el costo de oponerse a la cooptación criminal”, considera el análisis.

El profesor investigador también destaca que México, frente a estas estadísticas, “se encuentra en un estado de conflicto político subnacional, equiparable con países con insurgencias armadas, debido a la magnitud y naturaleza dirigida de los ataques contra figuras de autoridad”.

“México se encuentra clasificado consistentemente en índices internacionales de riesgo de conflicto político al lado de países que enfrentan insurgencias, terrorismo o guerras civiles, tales como Siria, Myanmar y Nigeria”. Esta clasificación, sostiene, está determinada por la alta incidencia de la violencia organizada contra figuras políticas, de ahí que la situación mexicana se circunscriba en el ámbito de la criminalidad ordinaria.

Una de las razones que favorecen este contexto, considera, es “la fragilidad institucional que permite que los actores no estatales desafíen abiertamente la soberanía del gobierno local”, por lo que “los alcaldes seguirán siendo el principal objetivo de la violencia estratégica en tanto el Estado mexicano no logre recuperar el control territorial efectivo en las regiones de alta incidencia como Michoacán, Oaxaca y Guerrero”.

La reflexión académica apunta que hasta que se eliminen los incentivos de cooptación económica en los municipios mexicanos con presencia del crimen organizado y se garantice el monopolio de la fuerza, “la función de presidente municipal en México continuará siendo la posición política más vulnerable”.

El análisis de Zona Gris: estudio de homicidios de alcaldes (2000–2025), propone que este problema está atravesado por el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de las naciones en cuestión, al determinar que donde hay elevados niveles de vida hay estabilidad institucional y seguridad para los funcionarios.

“Países como Noruega, Suiza y Dinamarca, que lideran el IDH en 2025, poseen una gobernanza robusta y un control estatal incuestionable del monopolio de la fuerza”, dijo.

“En estas democracias avanzadas, las funciones de los líderes municipales se limitan a la administración y representación cívica, libres de la necesidad de confrontar actores armados que busquen el control territorial. Por consiguiente, la violencia política homicida estratégica contra figuras de autoridad local es estadísticamente insignificante o inexistente, lo que subraya la anomalía del patrón mexicano”, concluye.