Llama CSP a celebrar la transformación el 6 de diciembre

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lanzó la invitación de manera formal a los mexicanos a participar, el próximo 6 de diciembre, en una concentración en el Zócalo capitalino, con motivo de la celebración de los siete años de la autollamada Cuarta Transformación (4T).

Durante la inauguración del Hospital General de Especialidades No. 13 del IMSS en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la mandataria aclaró que el movimiento de la 4T está fuerte y que a pesar de que algunos quieren sus “privilegios” no va a zigzaguear ni van a traicionar al pueblo.

El Dato: En el evento, la mandataria estará acompañada del gabinete federal, gobernadores, legisladores y simpatizantes de Morena y se transmitirá en las redes sociales oficiales.

En el evento, al concluir su discurso, la Jefa del Ejecutivo hizo oficial la convocatoria a una concentración nacional en el corazón de la capital el primer fin de semana del próximo mes, para recordar que el 1 de diciembre de 2018 fue cuando el movimiento de la 4T inició su gobierno en México.

“Me olvidé algo, los invito el 6 de diciembre al Zócalo de la Ciudad de México a celebrar siete años de Transformación”, comentó al finalizar la ceremonia ante la ovación de médicos y enfermeras que se encontraban en la inauguración del hospital de alta especialidad.

Además, durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la Presidenta se refirió a la poca convocatoria que tuvo la marcha del 20 de noviembre de la llamada Generación Z en la CDMX.

“Muy poca gente. ¿Por qué? Porque se estuvo informando y también ¿quién convocó a las manifestaciones?”, dijo al reiterar que en este país “hay libertad de manifestación, de comunicación y de todo”.

La mandataria agregó: “Nunca se va a perseguir a nadie. Por cierto, un chico que estaba diciendo que lo estábamos persiguiendo, y no perseguimos a nadie por sus ideas políticas, por lo que comunica, por lo que dice, nada, nada nada. Es libre, incluso, si siente preocupación se hace un análisis de riesgo y se le puede brindar seguridad. Nosotros no perseguimos a nadie por sus ideas políticas, jamás”.

También celebró que en el Congreso de la CDMX crearán una comisión para investigar la violencia en la marcha de la Generación Z e insistió en que la oposición quiere mostrar a una generación de jóvenes en contra de su gobierno.

En contraparte, el movimiento identificado como Generación Z (GZ) anunció una tercera movilización, pero esta vez con convocatoria nacional, al invitar a ciudadanos de todo el país a manifestarse el 14 de diciembre. A través de redes sociales, perfiles vinculados al movimiento difundieron mensajes a “todos los mexicanos, sin distinción de edad” a salir a las calles para expresar su inconformidad con las políticas actuales.

De acuerdo con publicaciones difundidas en cuentas de las redes sociales X, Instagram y Facebook, las manifestaciones establecen dos rutas paralelas, una que iniciaría desde el Ángel de la Independencia hasta la plancha del Zócalo y la otra en Ciudad Universitaria desde la Biblioteca Central hasta la Torre de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Hace unos días, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, cuestionó públicamente la autenticidad del movimiento del GZ y señaló que, en realidad, la participación de los jóvenes fue “mínima”, y atribuyó la organización a actores políticos contrarios. También acusó que no hubo un deslinde claro de los líderes de oposición respecto a los hechos violentos registrados el 15 de noviembre.

Presidenta abre en Chiapas hospital y tramo ferroviario

› Por Claudia Arellano

En su gira a Chiapas, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la inauguración del Hospital General de Zona No.13 “de septiembre” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tuxtla Gutiérrez, el cual, dijo, es en beneficio de 290 mil derechohabientes y anunció que se realizó con una inversión de dos mil 400 millones de pesos (mdp) para fortalecer el IMSS Bienestar: “Que permita garantizar el acceso a la salud como un derecho en esta entidad”.

La mandataria dijo que en el Hospital General Regional de Especialidades (HGRE) No. 13 del IMSS se comenzó a realizar intervenciones quirúrgicas, lo cual se convierte en un hecho histórico, decisivo para fortalecer la capacidad hospitalaria y la atención médica de especialidad en el estado.

Además, se realizaron cirugías como extracción de catarata mediante facoemulsificación, más la colocación de lentes intraoculares, resecciones de lipomas, cierre de fístulas y electrofulguraciones.

El Dato: El boleto sencillo para viajar por toda la Línea Z cuesta 476 pesos; mientras que el pasaje para recorrer toda la Línea FA tiene un precio de 512 pesos.

En su intervención, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar ratificó su respaldo a la Presidenta: “Bienvenida aquí a su casa Chiapas, una tierra generosa de hombres y mujeres trabajadores y trabajadoras. Queremos expresarle por mi conducto nuestro apoyo y respaldo”.

“Nosotros agradecemos esta magna obra que usted le está entregando a todos los trabajadores y trabajadoras que cotizan en el IMSS. Le agradecemos también al maestro Zoé Robledo, por su empeño y determinación en esta construcción tan importante”, agregó.

El mandatario estatal señaló que en el estado sureño se reconoce el trabajo que hace la institución de salud, una dependencia que fue creada posterior a la Revolución Mexicana “aquí dice, en nuestra Constitución, que todo mexicano está obligado a contribuir con el gasto Público de la Federación, de los estados, de los municipios y de la Ciudad de México, todos los que tienen este beneficio aportan una cuota para que tengan los servicios de salud”.

La mandataria, ayer en la apertura del tramo 1 de la línea K del tren Interoceánico. ı Foto: Especial

El titular del IMSS, Zoé Robledo, dijo que el hospital regional cuenta con características únicas y “tiene en sus instalaciones 261 camas, 144 de hospitalización y 117 cubículos verdaderamente extraordinarios como el resonador magnético más potente que tiene todo el estado”.

El nosocomio cuenta con 43 especialidades médicas y una plantilla de mil 691 personas, de las cuales 369 son médicos especialistas “por eso a todas y a todos ellos les queremos dar las gracias”.

En su gira, la Presidenta de México también encabezó la inauguración de las estaciones Tonalá y Arriaga, del tramo 1 de la Línea K, del Tren Interoceánico.

El recorrido inició en la estación Tonalá, donde realizó el corte de listón y develó la placa para reiniciar el servicio del tren de pasajeros. En la estación Arriaga, se llevó a cabo un recorrido por el Parque Lineal y anunció que, a partir de este sábado 22 de noviembre, se podrá utilizar la ruta hasta Ixtepec, Oaxaca.

Y agregó: “Y va a seguir la obra porque va a ir de Tonalá hasta Ciudad Hidalgo, hasta la frontera con Guatemala, va a pasar por Huixtla, que es donde se está haciendo ese viaducto hermosísimo que pasa por todo el pueblo”, informó.

Acompañada por algunos miembros de su Gabinete, así como de los gobernadores de Chiapas, Eduardo Ramírez, y de Oaxaca, Salomón Jara Cruz; la mandataria reconoció a la Secretaría de Marina (Semar) por hacer posible la construcción del Tren Interoceánico.

La Línea K está compuesta por tres tramos, el primero de Ciudad Ixtepec a Tonalá; el segundo de Tonalá a Huixtla; y el tercero de Huixtla a Ciudad Hidalgo y KA, de Los Toros a Puerto Chiapas.

La mandataria federal, señaló que este proyecto no sólo fortalece la infraestructura, sino que también promueve el desarrollo económico y social en el sur-sureste, al integrar a comunidades históricamente abandonadas.

Agregó que el Corredor Interoceánico incluye mil 500 kilómetros de vías férreas, 13 polos de desarrollo, cuatro puertos y siete aeropuertos, y busca generar una plataforma logística multimodal para impulsar el bienestar en la región.

Por la mañana, Sheinbaum aseguró en su conferencia que lo más relevante en materia de Petróleos Mexicanos (Pemex) se logró el año pasado, gracias al trabajo conjunto entre el Congreso de la Unión, la Secretaría de Energía (SE) y su administración, con cambios constitucionales y legales que “permitieron recuperar a Pemex como empresa del pueblo”.

“Dos Bocas, la refinería Olmeca, está funcionando súper bien, está produciendo 280 mil barriles diarios (...) Estaba produciendo sobre 150 y ya está llegando a los 300 mil barriles diarios”, refirió la mandataria.

