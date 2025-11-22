México, 2.o país con más líderes locales asesinados

Ceremonia fúnebre de la alcaldesa de Tepalcatepec, Martha Laura Mendoza y de su esposo, asesinados el 19 de junio en el centro de la localidad.

Con un rango de 200 y 350 liderazgos locales, entre alcaldes, exalcaldes y candidatos municipales; México se ubica como el segundo país con la mayor tasa de violencia en ese rubro, de acuerdo con el análisis de Zona Gris: estudio de homicidios de alcaldes (2000–2025).

El país sólo es superado por Colombia, otra de las naciones de América Latina que han vivido el flagelo de la violencia por el crimen organizado; en esa nación el número se eleva hasta 900.

El Dato: La Alcaldesa de Tepalcatepec, Martha Laura Mendoza Mendoza y su esposo, fueron asesinados a balazos el 17 de junio frente a su domicilio, en el municipio de Michoacán.

El informe, que abarca casos documentados en medios de comunicación desde el año 2000 hasta el 12 de noviembre de 2025, revela que los cárteles o el crimen organizado han sido los actores principales en los asesinatos de los líderes locales en México, a causa del “control territorial y el narco-voto”.

Aunque la injerencia del narcotráfico es un punto en común entre las dos naciones, en ese país intervienen otros factores, como los contextos de conflicto armado por guerrillas y grupos paramilitares y la violencia política rural.

En la visualización de los asesinatos de alcaldes en este país, desde el 2000, el sexenio de Enrique Peña Nieto se ubica como el más mortífero, con 42 casos, le sigue la administración de Felipe Calderón, con 37 asesinatos, y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con 26.

En lo que va de la actual gestión encabezada por la Presidencia de Claudia Sheinbaum, del 1 de octubre de 2024 al 12 de noviembre de 2025, se han registrado 10 asesinatos de presidentes municipales, aunque la mayoría se mantiene en investigación, la sombra del crimen organizado está impresa en casi todos los casos.

El más emblemático de los reportes recientes ha sido el homicidio del edil de Uruapan, Carlos Manzo, que obligó a las autoridades federales a focalizar una estrategia de seguridad en Michoacán.

Para el autor del Estudio de homicidios de alcaldes, David Pérez Castillo, investigador del Tecnológico de Monterrey, el asesinato de Carlos Manzo “no fue un incidente aislado, sino una manifestación de la profunda crisis que atraviesa la gobernanza municipal en México, confirmando la persistencia de la violencia estratégica del crimen organizado”.

Esta problemática, señala Pérez Castillo, sugiere que el crimen organizado usa la violencia letal como un medio de negociación forzosa con el aparato estatal.

“La ejecución de un alcalde conocido por su resistencia activa, como Manzo, envía un mensaje de terrorismo político a otros municipios vulnerables, elevando el costo de oponerse a la cooptación criminal”, considera el análisis.

El profesor investigador también destaca que México, frente a estas estadísticas, “se encuentra en un estado de conflicto político subnacional, equiparable con países con insurgencias armadas, debido a la magnitud y naturaleza dirigida de los ataques contra figuras de autoridad”.

“México se encuentra clasificado consistentemente en índices internacionales de riesgo de conflicto político al lado de países que enfrentan insurgencias, terrorismo o guerras civiles, tales como Siria, Myanmar y Nigeria”. Esta clasificación, sostiene, está determinada por la alta incidencia de la violencia organizada contra figuras políticas, de ahí que la situación mexicana se circunscriba en el ámbito de la criminalidad ordinaria.

Una de las razones que favorecen este contexto, considera, es “la fragilidad institucional que permite que los actores no estatales desafíen abiertamente la soberanía del gobierno local”, por lo que “los alcaldes seguirán siendo el principal objetivo de la violencia estratégica en tanto el Estado mexicano no logre recuperar el control territorial efectivo en las regiones de alta incidencia como Michoacán, Oaxaca y Guerrero”.

La reflexión académica apunta que hasta que se eliminen los incentivos de cooptación económica en los municipios mexicanos con presencia del crimen organizado y se garantice el monopolio de la fuerza, “la función de presidente municipal en México continuará siendo la posición política más vulnerable”.

El análisis de Zona Gris: estudio de homicidios de alcaldes (2000–2025), propone que este problema está atravesado por el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de las naciones en cuestión, al determinar que donde hay elevados niveles de vida hay estabilidad institucional y seguridad para los funcionarios.

“Países como Noruega, Suiza y Dinamarca, que lideran el IDH en 2025, poseen una gobernanza robusta y un control estatal incuestionable del monopolio de la fuerza”, dijo.

“En estas democracias avanzadas, las funciones de los líderes municipales se limitan a la administración y representación cívica, libres de la necesidad de confrontar actores armados que busquen el control territorial. Por consiguiente, la violencia política homicida estratégica contra figuras de autoridad local es estadísticamente insignificante o inexistente, lo que subraya la anomalía del patrón mexicano”, concluye.