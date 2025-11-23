CJNG ofreció a sicarios 2 mdp por asesinar a Carlos Manzo; escolta mató al homicida con la misma arma

Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, fue asesinado el 1 de noviembre de 2025.

Había un miembro del CJNG infiltrado en escolta de Manzo

El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, fue planeado por los principales líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que habrían ofrecido dos millones de pesos a quien concretara el crimen.

Así lo expusieron autoridades durante la audiencia inicial contra ocho detenidos, entre ellos Jorge Armando “N”, “El Licenciado”, señalado como autor intelectual, y siete escoltas del edil imputados por homicidio calificado en comisión por omisión y por la ejecución extrajudicial de Víctor Manuel “N”, joven de 17 años señalado como el autor material.

"El Licenciado", señalado como autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo. ı Foto: Especial

De acuerdo con N+ FORO, el CJNG ordenó el homicidio y, según Reforma, la operación se coordinó a través de la aplicación de mensajería encriptada Threema, donde un escolta infiltrado de Carlos Manzo reportaba en tiempo real su ubicación .

Además, en el chat, integrado por al menos 10 personas, se encontraba “El Licenciado”, quien ordenó llevar a cabo el ataque sin importar si el alcalde estaba acompañado.

Según El Unviersal y Milenio, el adolescente Víctor Manuel “N” se acercó a Carlos Manzo durante el Festival de Velas y le disparó en seis ocasiones. El tirador fue sometido por los escoltas; sin embargo, videos, dictámenes balísticos y peritajes contradicen la versión de los policías: el joven estaba desarmado, boca abajo y esposado cuando uno de los escoltas, identificado como Demetrio “N”, tomó el arma del suelo y le disparó a corta distancia, entre 10 y 30 centímetros.

🔴 Circula video donde se escucha el ataque a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán. pic.twitter.com/OSzlf2rMPS — Federico Sariñana (@PikoSarinana) November 2, 2025

El séptimo disparo, el que mató al agresor, ocurrió 13 segundos después de la ráfaga contra el alcalde. Peritos concluyeron que no existía amenaza alguna y que la ejecución se realizó con la propia pistola del tirador . Un paramédico que presenció los hechos declaró que incluso se le impidió dar primeros auxilios al adolescente.

N+ FORO detalló que durante la audiencia, la Fiscalía de Michoacán presentó audios extraídos de una memoria USB asegurada a “El Licenciado”, así como testimonios que describen el reclutamiento de Ramiro “N”, “El Jaguar”, identificado como coordinador en campo y reclutador de sicarios, cuyo cuerpo sin vida fue hallado el 10 de noviembre en un tramo de la carretera Uruapan–Paracho.

Presentó una carta escrita por Ramiro “N”, en la que confesaba trabajar para “El Licenciado” y “el de las cuatro letras”, y revelaba detalles sobre la planificación del atentado. Los mensajes del chat del grupo operativo incluían órdenes explícitas: “Muévanse todos”; “Ya estamos listos”; “Escóndanse todos”; “Se la rifaron”; “Eliminen todo”; “El patrón les manda decir que gracias”.

El homicida de Carlos Manzo se puso una sudadera antes del ataque. Previamente, se hospedó en un hotel de Uruapan. ı Foto: Especial

El 1 de noviembre, cuando ocurrió el homicidio, Manzo contaba con ocho escoltas personales y con un “segundo círculo inmediato de seguridad“, conformado por 14 elementos de la Guardia Nacional.

El 22 de noviembre, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que hay un octavo escolta que evadió la justicia, luego de que el viernes fueron detenidos en Uruapan siete de los escoltas por “homicidio calificado por omisión en calidad de garante”.

En total, ocho imputados quedaron bajo prisión preventiva y será el próximo miércoles cuando el juez decida si los vincula a proceso. “El Licenciado” se encuentra recluido en el penal "El Altiplano”, en el Estado de México, y los siete escoltas en el Penal de Mil Cumbres, en Michoacán.

