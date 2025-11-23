Claudia Sheinbaum se reunirá con la presidenta de Honduras, Xiomara Castro

Claudia Sheinbaum y Xiomara Castro, el 1 de octubre de 2024.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunirá durante la semana con su homóloga de Honduras, Xiomara Castro Sarmiento, quien llegará la tarde de este domingo 23 de noviembre a la Ciudad de México.

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se prevé que la mandataria hondureña arribe aproximadamente a las 17:00 horas al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde será recibida por el canciller Juan Ramón de la Fuente.

Los detalles de la visita de Xiomara Castro y su encuentro con Sheinbaum aún no se han dado a conocer oficialmente.

De acuerdo con medios hondureños, el encuentro será para reafirmar la amistad, la cooperación y la visión compartida entre ambos países.

Será la segunda ocasión en que Xiomara Castro y Claudia Sheinbaum se reúnan en México. La primera fue el 1 de octubre de 2024, cuando Castro asistió a la toma de posesión de Sheinbaum.

El 9 de abril, Sheinbaum asistió a la IX Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en Tegucigalpa, Honduras.

Asistió acompañada del secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, la subsecretaria para América Latina y el Caribe, Raquel Serur Smeke y por el jefe de la Oficina de la Presidencia, Lázaro Cárdenas Batel.

Aunque sólo asistió un par de horas para el traspaso de la presidencia de la CELAC, Sheinbaum exhortó a realizar una cumbre entre países latinoamericanos para mejorar la integración regional con miras a trabajar por el bienestar económico.

Con información de Yulia Bonilla.

